La Chine lancera trois astronautes lors de leur plus long séjour dans une nouvelle station spatiale, y restera six mois

14 octobre 2021 21:08:26 IST

La Chine s’apprête à envoyer trois astronautes vivre dans sa station spatiale pendant six mois, une nouvelle étape pour un programme qui a progressé rapidement ces dernières années.

Ce sera la plus longue mission spatiale en équipage de la Chine et établira un record pour le plus de temps passé dans l’espace par des astronautes chinois. Le vaisseau spatial Shenzhou-13 devrait être lancé dans l’espace à bord d’une fusée Longue Marche-2F tôt samedi matin depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, au bord du désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine.

Le premier équipage qui a effectué une mission de 90 jours à bord du module principal Tianhe de la station spatiale est revenu à la mi-septembre.

Le nouvel équipage compte deux vétérans du voyage spatial. Le pilote Zhai Zhigang, 55 ans, a effectué la première sortie dans l’espace de la Chine. Wang Yaping, 41 ans, et seule femme de la mission, a réalisé des expériences et dirigé un cours de sciences en temps réel tout en voyageant sur l’une des premières stations spatiales expérimentales de la Chine. Ye Guangfu, 41 ans, voyagera dans l’espace pour la première fois.

La mission devrait poursuivre le travail de l’équipage initial, qui a effectué deux sorties dans l’espace, déployé un bras mécanique de 10 mètres (33 pieds) et tenu un appel vidéo avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

Le directeur adjoint de l’Agence spatiale chinoise habitée, Lin Xiqiang, a déclaré que la fusée était alimentée en carburant et prête à voler. « Tous les systèmes menant la mission Shenzhou-13 ont subi une répétition complète. L’équipage de conduite est en bon état et nos préparatifs de pré-lancement sont en ordre », a déclaré Lin lors d’un briefing jeudi.

Les activités prévues de l’équipage comprennent jusqu’à trois sorties dans l’espace pour installer des équipements en vue de l’agrandissement de la station, vérifier les conditions de vie dans le module et mener des expériences en médecine spatiale et dans d’autres domaines, a déclaré Lin.

L’armée chinoise, qui gère le programme spatial, a publié peu de détails, mais dit qu’elle enverra plusieurs équipages à la station au cours des deux prochaines années pour la rendre pleinement fonctionnelle. Shenzhou-13 sera la cinquième mission, y compris des voyages sans équipage pour livrer des fournitures.

Une fois achevée avec l’ajout de deux autres modules – nommés Mengtian et Wentian – la station pèsera environ 66 tonnes, une fraction de la taille de la Station spatiale internationale, qui a lancé son premier module en 1998 et pèsera environ 450 tonnes une fois terminée. Lin a déclaré que les deux modules supplémentaires seraient envoyés avant la fin de l’année prochaine pendant le séjour de l’équipage du Shenzhou-14, qui n’a pas encore été nommé.

La Chine a été exclue de la Station spatiale internationale en grande partie en raison des objections américaines concernant la nature secrète du programme chinois et les liens militaires étroits. Il a prévu de construire ses propres stations spatiales au début des années 1990 et avait deux modules expérimentaux avant de commencer sur la station permanente.

La loi américaine exige l’approbation du Congrès pour les contacts entre les programmes spatiaux américains et chinois, mais la Chine coopère avec des experts spatiaux de pays comme la France, la Suède, la Russie et l’Italie.

Lin a déclaré que la Chine étendait cette coopération, Ye Guangfu ayant suivi une formation avec l’Agence spatiale européenne en 2016, et des astronautes européens participant à la formation de survie en mer de la Chine en 2017.

« Nous accueillons des astronautes d’autres pays entrant dans notre station spatiale et menant une coopération internationale », a déclaré Lin. « Nous pensons qu’une fois que la station entrera dans la phase d’exploitation et d’utilisation, davantage d’astronautes étrangers visiteront notre station. »

La Chine a lancé sept missions en équipage avec un total de 14 astronautes à bord depuis 2003, date à laquelle elle est devenue le troisième pays après l’ex-Union soviétique et les États-Unis à envoyer une personne dans l’espace par ses propres moyens. Deux astronautes chinois ont volé deux fois.

Parallèlement à ses missions en équipage, la Chine a étendu ses travaux sur l’exploration de la Lune et de Mars, notamment en plaçant un rover sur la face cachée peu explorée de la Lune et en ramenant des roches lunaires sur Terre pour la première fois depuis les années 1970.

Cette année, la Chine a également posé sa sonde spatiale Tianwen-1 sur Mars, dont le rover Zhurong qui l’accompagne a exploré des preuves de la vie sur la planète rouge.

D’autres programmes demandent de collecter le sol d’un astéroïde et de rapporter des échantillons lunaires supplémentaires. La Chine a également exprimé son aspiration à envoyer des gens sur la Lune et éventuellement à y construire une base scientifique, bien qu’aucun calendrier n’ait été proposé pour de tels projets. Un avion spatial hautement secret serait également en cours de développement.

