Aléatoire : il s’avère que le logo de démarrage de la PS1 est un modèle 3D

Si vous visitez Push Square, vous connaissez sans aucun doute la séquence de démarrage mémorable de la PlayStation originale. Une musique imposante joue alors que l’ancien logo Sony Computer Entertainment apparaît, suivi de l’apparition de l’emblème PS emblématique, accompagné de sons mystérieux, magiques et scintillants. En le regardant à nouveau aujourd’hui, c’est toujours une chose puissante. Mais saviez-vous que le logo PS qui apparaît est en fait un modèle 3D, pas une image plate ?

Pour être honnête, ce n’est pas quelque chose auquel nous avons jamais pensé. Vous démarrez la PlayStation et jouez à Croc: Legend of the Gobbos comme tout le monde, n’est-ce pas ? Nous supposons que l’hypothèse générale est qu’il s’agit simplement d’une image 2D pré-rendue, mais il s’avère que le logo est rendu en 3D chaque fois que vous démarrez un jeu.

Sur cette page wiki intéressante, il est question d’un problème qui se produit lorsque vous essayez de lire un disque autre que PlayStation sur votre PS1. Le logo SCE apparaîtra comme d’habitude, mais l’icône PS n’apparaîtra pas et vous verrez à la place des lignes et des formes étranges. La raison pour laquelle le logo PS est manquant est qu’il n’apparaît que si le disque réussit un test d’authentification pour vérifier qu’il s’agit d’un disque de jeu PlayStation. Si le disque est reconnu, le logo 3D PS est chargé à l’écran à partir du disque lui-même.

Voici quelques personnes qui utilisent Unreal Engine pour recréer le logo et s’en moquer. Il y a quelque chose de très étrange à voir le symbole PS de dos :

Alors, voilà. Lorsque vous démarrez votre PS1, ce logo coloré que nous connaissons et aimons tous est un modèle 3D en temps réel, pas un graphique plat. Frais!