Trouver une pelle dans Sons of the Forest – emplacement de l’objet important

Dans Fils de la forêt vous devrez faire face à de méchants mutants et cannibales qui veulent vous attaquer. Si vous voulez assurer votre survie, vous devez parcourir attentivement le monde du jeu et toujours garder un œil sur votre environnement. De plus, afin d’avancer dans l’intrigue, certains objets doivent être trouvés. Ce sont, entre autres, les pelle. Mais comment se procurer cet outil ?

Relevez le défi de la pelle

Il est important de savoir que vous ne pouvez pas obtenir la pelle dans « Sons of the Forest » dès le début, mais avant tout, certaines conditions doivent être remplies. Dans ce cas, cela comprend deux éléments qui doivent être trouvés à l’avance. Parce que la pelle se cache dans une grotte pleine de mutants et ne peut être atteinte qu’avec le bon équipement.

Plus précisément, vous devez d’abord pistolet à corde et le recycleur ou apporter l’équipement de plongée en votre possession.

Où est le pistolet à corde ? (1) Le pistolet à corde peut également être trouvé dans une grotte à l’ouest de la carte. C’est aussi à proximité Imprimante 3D.

Où est le matériel de plongée ? (2) L’équipement de plongée se trouve plus au nord de la carte, également dans une grotte, au sud de l’endroit où votre hélicoptère s’est écrasé.

Où puis-je trouver la pelle ? (3) Vous ne devez entrer dans la troisième grotte que lorsque vous avez trouvé le pistolet à corde et l’équipement de plongée. Il est difficile de confondre la bonne grotte où se trouve la pelle, car il y a trois cadavres empalés devant l’entrée. L’outil utile est à côté d’un mineur mort.

Dans cet ordre, vous devez trouver les éléments importants.

Avis: Si vous partez à la recherche des trois objets, vous devez être bien équipé. Cela inclut une armure appropriée et bien sûr des armes puissantes. Il est également conseillé d’avoir une bonne armoire à pharmacie sous forme de médicaments et co dans l’inventaire.

Pourquoi ai-je besoin de la pelle ?

D’une part, vous pouvez utiliser la pelle pour améliorer votre base et vos pièges, mais d’autre part, vous avez également besoin de l’outil pour progresser dans l’histoire. Finalement, vous pourrez vous rendre à certains endroits et obtenir des objets auxquels vous ne pourriez pas accéder autrement.