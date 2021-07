Nous passons en revue le fils de Heihachi avec cette analyse de Kazuya dans Super Smash Bros. Ultimate. Est-ce trop pour le jeu de combat de Nintendo ?

Comme vous le savez, Sakurai nous a offert un mini direct il y a deux jours où il nous a montré les qualités du dernier combattant à avoir rejoint le roster. Bien sûr, dans ce analyse de Kazuya dans Super Smash Bros. Ultimate Nous commenterons les détails du personnage ainsi que ses forces et ses faiblesses.

Qui est Kazuya ? Pourquoi a-t-il l’air d’avoir besoin d’un câlin ?

Kazuya Mishima est le fils préféré de Heihachi Mishima, l’actuel propriétaire du conglomérat d’entreprises (zaibatsu au Japon) Mishima, l’entité la plus puissante de la planète. À tel point qu’il est le parrain du tournoi Iron Fist (TEKKEN) où les combattants les plus forts du monde entier prouvent leur valeur de temps en temps.

Cependant, Kazuya et son père s’entendent moins bien que Zagal avec Microsoft, et ce n’est pas étonnant. Heihachi a tenté à plusieurs reprises de tuer Kazuya pour possession du Devil Gene, une particularité génétique, héritée de sa mère, qui lui permet de devenir un démon ultra puissant et malveillant.

Alors, poussé par la vengeance, Kazuya a tout fait pour rendre la vie de papa misérable. Qu’il s’agisse de former sa propre entreprise pour se battre économiquement, de le mettre dans d’innombrables pièges, de profiter de n’importe quelle situation pour le désavantager – voir l’intro de Tekken 5 – à consacrer la même fin en le jetant sur le célèbre volcan.

Mais on voit que même pas avec ceux qu’il peut avec son ascendant, alors Kazuya est venu à Super Smash Bros. Ultimate pour se défouler contre les personnages de Nintendo et d’autres franchises. Le Mii de Heihachi pourra peut-être le battre * clin d’œil *.

Les personnages des jeux de combat dans Smash font des ravages

Une particularité des personnages de jeux vidéo de combat est qu’ils essaient de se rapprocher le plus possible, mécaniquement parlant, des originaux. C’est pourquoi des combattants comme Ryu ou Terry ont beaucoup d’entrées, de combos et de mécanismes spéciaux que le reste des personnages n’ont pas.

Kazuya ne fait pas exception, loin de là, car il dispose d’une palette de mouvements encore plus longue et complexe que ceux de ses compagnons Street Fighter et The King of Fighters.

Bien sûr, comme dans Smash, nous avons peu de boutons pour démarrer les entrées, la plupart des mouvements du personnage ont été réduits au bouton A, la position et les directions ayant une importance particulière lors de leur exécution.

S’il est difficile de s’adapter à Horaire du jeu vidéo si nous sommes de nouveaux joueurs dans Smash, si vous vous en emparez vous n’aurez pas beaucoup de problèmes pour exécuter la plupart des commandes. Les plus complexes sont ceux que Kazuya apporte de Tekken adaptés sans modification, étant directionnels assez compliqués à introduire avec le médiocre stick du Joy-Con.

La bonne chose est qu’ils ne sont pas essentiellement obligatoires pour apprécier le personnage, en fait, jouer comme s’il s’agissait d’un autre personnage sur le campus est toujours aussi efficace et amusant.

Démon et humain partagent la vedette

Devil Kazuya dans Tekken est toujours apparu comme un personnage distinct dans les premiers épisodes de la saga, devenant une transformation dans les plus modernes ou même n’apparaissant que lors de l’exécution de certaines attaques. Ici, cependant, il apparaît chaque fois que nous exécutons une attaque smash ou une spéciale du bouton B avec Kazuya.

Avec B up, Kazuya fait un saut à l’aide de ses ailes démoniaques qui couvrent beaucoup de distance, en plus d’être très rapide et de générer des dégâts intéressants s’il intercepte l’ennemi. Avec B neutre, Kazuya tire un rayon de son œil de démon, utile pour zoner si l’ennemi est gros (inutile si on est face à des choses comme Kirby ou Pikachu) ou pour l’éloigner du bord de la scène.

Cette spéciale peut également être effectuée en l’air, étant possible même de diriger le faisceau avec le directionnel. Pendant ce temps, avec le latéral B, le combattant effectuera une attaque horizontale avec son poing, ce qui neutralisera l’ennemi qui frappe pendant quelques secondes. Il est très utile car il permet la poursuite d’autres attaques.

Enfin, le bas B exécute un uppercut qui sert à punir les ennemis qui traversent les airs ou à accrocher ceux qui viennent au sol avec une poignée, les faisant rebondir contre le sol. Comme le latéral B, cette attaque permet la poursuite des autres, à la fois dans sa forme punitive et dans sa forme de préhension.

A son tour, en attaquant Ultime, Kazuya se transforme en sa version Diable de Tekken 7, lançant un ensemble de rayons qui balayent n’importe qui devant lui. C’est un Ultime avec peu de portée de capture et non pas qu’il fasse trop de dégâts, ce qui compense l’extrême fonctionnalité du personnage dans d’autres domaines.

Spécialiste du retour, comme la plupart des personnages DLC

Oui, coupable, Kazuya n’allait pas être moins. Si Terry, Joker et Sefirot deviennent fous lorsque leur% de dégâts est trop élevé, Kazuya dépasse alors Cardona en jouant à Devil May Cry sur Twitch. Lorsqu’il affiche des chiffres rouges sur son indicateur, il sera enveloppé dans une zone rouge simulant le Mode rage de Tekken 7.

Dans cet état, en plus d’avoir les avantages de la mécanique de cet opus de Smash, Kazuya pourra effectuer l’attaque spéciale appelée Rage Drive.

Pour faire simple, quand Kazuya est dans Mode rage, les temps d’introduction des entrées sont allongés, certains mouvements sont débloqués, il aura une super armure avec certaines techniques et ses coups feront plus de dégâts. Pour les plus âgés, vous pouvez exécuter votre Rage Drive, qui dans Smash consiste en une poignée qui fait d’énormes dégâts.

Cela peut être exécuté avec B enfoncé ou avec le bouton de préhension par défaut, mais en mode Rage, la chose la plus courante est qu’il peut être utilisé comme assaisonnement final pour des combos élaborés.

Délice pour les commandes et pour les oreilles

Avec M. Kazuya, son DLC nous apporte une étape très cool. C’est le Mishima Dojo, un temple avec de nombreuses années de tradition dans la famille Kazuya, où l’on voit Heihachi en arrière-plan avec ses corvées.

Sa forme commune partage des éléments avec le scénario Luigi’s Mansion, c’est-à-dire que nous serons à l’intérieur d’une structure sans ouvertures que nous ouvrirons en jetant le rival contre les murs et le plafond. Bien sûr, il s’agit d’un hommage au scénario original, qui a fait ses débuts dans Tekken 7, car nous pouvions également y briser les murs pour parcourir les différentes zones.

Ce scénario est idéal pour Kazuya, car il n’a pas de plates-formes et d’éléments qui cassent la verticalité ou les mouvements forcés des personnages. Sous ses formes Omega et Battlefield, nous serons désormais dans un espace ouvert, avec une figure de Bouddha en arrière-plan et enveloppé dans une nuit sépulcrale.

Côté musique, Bandai Namco nous a fourni un total de 39 morceaux tirés de la franchise. Certains sont de merveilleux remix, comme le thème Kazuya de Tekken 2, bien que l’original vienne aussi pour le plaisir des plus nostalgiques. Il y a tous les Tekken, en passant par les premiers, les TAG, les versions portables et même Tekken 7.

Trop puissant pour Smash ?

Compte tenu de la quantité d’intrants dont il dispose et de la facilité de les introduire, se professionnaliser avec Kazuya sent comme si vous feriez pleurer les intensités de Smash. Ajoutez également qu’ils sont tous combinables, si vous vous adaptez à leurs temps de réaction et d’ouverture, faisant de Kazuya une véritable arme mortelle qui ne laissera pas respirer l’adversaire.

C’est que vous regardez sans aller plus loin son A neutre. Le 10 HIT COMBO de Tekken vous déclenche simplement en appuyant sur un bouton dérisoire. Une combinaison qui fait d’énormes dégâts, assomme et pousse si nous la mettons dans l’autre sens. Une vraie folie.

En tant que vulnérabilités, il doit être de faible résistance, ajoutant plus de% de dégâts à son indicateur que les autres personnages par coup reçu et qu’il vole plus facilement que les autres, bien que sa récupération ne soit pas mauvaise vu la situation.

Aussi son neutre B doit être connu pour bien le positionner, car tiré sans plus, comme pourrait l’être le hadouken Ryu’s, ce n’est pas très utile lorsque vous le faites à partir d’une hauteur supérieure à la moyenne.

Mais allez, comme je l’ai déjà dit, c’est un personnage valable aussi pour être joué à la manière de Smash, même si ce serait gaspiller trop son potentiel « combiste ».

Bref, Kazuya est très amusant à jouer, avec beaucoup de place pour apprendre et c’est visuellement gratifiant si on apprend à bien jouer avec lui. Je pense qu’il est l’un des combattants les plus puissants que nous ayons actuellement dans Super Smash Bros. Ultimate et je suis sûr qu’il nous laissera des batailles légendaires dans le futur de la scène compétitive.