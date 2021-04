Duff McKagan de Guns N ‘Roses et sa rencontre traumatisante avec Slash

Le bassiste de Guns N ‘Roses, Duff McKagan, s’est souvenu de l’occasion où il a rencontré Sabrer pour la première fois et le fort impact qu’il a eu.

Dans une nouvelle interview, McKagan a parlé de la première fois qu’il a rencontré le légendaire guitariste de Les anges, «Je l’ai déjà rencontré Steven Adler (le premier batteur du groupe) chez Canter’s (Une épicerie juive à Los Angeles)… c’est un restaurant… Marc Canter (le propriétaire) était un ami d’enfance de Slash… ils ont grandi ensemble à Los Angeles ».







«C’était tellement étranger pour moi. Je suis venu de Seattle et j’ai joué des concerts de punk rock, mais je ne connaissais personne à Hollhywood, et j’étais là. Entre. Son nom était Slash… nous avons parlé un peu ».

«Ce type nommé Slash avait des influences comme Peur, Aerosmith, Alice Cooper et je pensais qu’il allait de la même manière que moi. Il avait les cheveux bleus … Je suis venu chez Canter et il y avait ces deux gars aux cheveux longs et je me suis dit: ‘Wow’ … c’était un choc culturel et je pense que j’ai été un choc pour eux aussi.







«Nous nous sommes assis pour parler de musique et c’est quelque chose d’universel … nous sommes allés chez Slash, le sous-sol de sa mère et il a commencé à jouer de la guitare acoustique … il était le guitariste à l’époque … il pouvait jouer des solos et il était subtil, il était le meilleur gars sur la côte ouest », a ajouté McKagan.

D’autre part, Guns N ‘Roses a récemment annoncé le report de sa tournée européenne pour 2022 en raison de la pandémie de coronavirus.