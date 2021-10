Century: Age of Ashes, un Dragon Battler gratuit, arrive sur PS5, PS4 en 2022

Abonnez-vous à Push Square sur

L’idée de chevaucher d’énormes dragons au combat semble si parfaite pour les jeux vidéo, n’est-ce pas ? Comme nous l’avons appris avec Lair sur PlayStation 3, cependant, une bonne idée doit être soutenue par une exécution solide. Century: Age of Ashes est une bouilloire légèrement différente, étant un titre multijoueur gratuit plutôt qu’une aventure solo, mais il semble déjà qu’il pourrait enfin tenir cette promesse cracheur de feu.

Annoncé il y a près d’un an sur PC, la sortie du jeu a été confirmée sur consoles. Le développeur Playwing a déclaré qu’il monterait en flèche sur PS5 et PS4 en 2022, après une première version en accès anticipé de Steam en décembre. Lorsqu’il sera lancé sur consoles, le jeu prendra en charge le jeu croisé et la progression croisée sur tous les formats.

Le jeu lui-même vous fait incarner l’une des trois classes dans des batailles d’arène multijoueurs. Vous participerez à des combats aériens avec d’autres cavaliers de dragons dans trois modes en équipe : Team Deathmatch, Capture the Flag et Spoils of War, dans lesquels le but est de récolter de l’or. Playwing ajoutera apparemment plus de classes de dragon à l’avenir, et vous pourrez personnaliser votre cavalier et votre bête avec une gamme de produits cosmétiques, débloqués au fur et à mesure que vous montez de niveau.

Cela nous semble certainement être un moment amusant, mais qu’en pensez-vous? Êtes-vous intéressé par Century : Age of Ashes ? Êtes-vous déçu que ce ne soit pas un jeu sur l’histoire du cricket ? Battez vos ailes dans la section commentaires ci-dessous.