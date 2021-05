Spiral pousse la franchise de scie à travers 1 milliard de dollars au box-office

le Vu la franchise vient de franchir une étape majeure. Merci au succès de Spirale: du livre de Saw, la série d’horreur de longue date a franchi la barre du milliard de dollars au box-office mondial. Cela met les films dans un air relativement rare car peu de franchises d’horreur dans l’histoire ont jamais réussi à amasser ce genre d’argent. Cela garantit également que la série continuera d’une manière ou d’une autre au-delà de cette entrée la plus récente.

Spirale a remporté son deuxième week-end au box-office, récoltant 4,5 millions de dollars sur le marché intérieur et 2,67 millions de dollars sur les marchés étrangers. Au total, le film, qui met en vedette Chris Rock et Samuel L. Jackson, a rapporté 22,5 millions de dollars à ce jour. Cela a poussé la franchise Saw, dans son ensemble, à 1 000 799 533 €. La série se compose de neuf entrées publiées au cours des 17 dernières années. David Spitz, président de la distribution théâtrale nationale de Lionsgate, avait ceci à dire à ce sujet.

« Nous félicitons nos amis de Twisted Pictures et tous les cinéastes et stars qui ont fait partie de l’héritage de Saw. Au fil des ans, nos partenaires ont été innovants, créatifs et ouverts à de nouvelles idées car ils ont nourri un micro-budget. film dans un phénomène culturel de plus d’un milliard de dollars. «

Alors que les entrées de franchises comme Les Vengeurs, Guerres des étoiles et Le rapide et le furieux gagnent régulièrement plus d’un milliard de dollars avec un seul film au cinéma, ils coûtent des centaines de millions à faire. Ce qui a fait Vu Un tel succès financier pour Lionsgate est que ces films sont remarquablement bon marché à produire, par rapport à ce qu’ils rapportent au box-office. À Hollywood, tout est relatif, et dans ce jeu de relativité, ces films ont donné de bons résultats.

Tobin Bell a dirigé de nombreuses entrées en tant que John Kramer, alias Jigsaw. L’homme voulait inspirer les mauvaises personnes à vivre une vie meilleure, et l’a fait par des moyens sanglants et tortueux. De manière générale, les films mettent en scène des personnes qui doivent échapper à des pièges élaborés, souvent à un coût élevé.

L’original Vu est sorti en 2004. Réalisé par James Wan et écrit par Leigh Whannell, qui a également joué, il est devenu un énorme succès. Avec un budget d’un peu plus de 1 million de dollars, il a rapporté 103,8 millions de dollars dans le monde. Cela a ouvert la voie à une série de suites, qui a commencé en 2005 avec Scie II. La série a atteint son point culminant en 2006 avec Scie III, qui a rapporté 163,8 millions de dollars. L’entrée la moins rentable était Scie VI, qui n’a rapporté que 69,7 millions de dollars. Mais chaque entrée a été réussie. Le plus cher à fabriquer, les années 2010 Scie 3D, a toujours été produit pour seulement 17 millions de dollars, gagnant 133,7 millions de dollars lors de sa sortie en salles.

Darren Lynn Bousman est en grande partie responsable du succès au box-office de la franchise, comme il l’a réalisé Saw II, Saw III, Saw IV et Spirale. Quant à l’avenir, Saw 10 serait déjà en développement, bien que les détails de l’intrigue restent secrets pour le moment. Lionsgate et Twisted Pictures travaillent également sur un potentiel Vu Série télévisée, bien que les détails soient également rares sur ce front actuellement. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

Sujets: Saw 9, Saw, Box Office