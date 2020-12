Genshin Impact: Où trouver la branche Dead Ley Line

La plupart des matériaux se déclinent en plusieurs niveaux; la majorité d’entre eux se déclinent en trois niveaux, dont la rareté augmente à mesure que vous passez au niveau suivant. Au fur et à mesure que vous-même et le niveau mondial augmentez, plus le taux de drop est élevé pour obtenir les niveaux de matériaux suivants. Cependant, tous les niveaux sont avantageux d’en avoir plein!

Où trouver la succursale de Dead Ley Line

Pour obtenir des branches Dead Ley Line dans Genshin Impact, vous devez tuer les mages abyssaux, qui sont situés partout dans le monde de Teyvat. Les branches de Dead Ley Line sont le premier niveau de la progression matérielle, les mages des abysses doivent donc être sous le niveau 40 pour les larguer. Bien que si les ennemis dépassent le niveau 40, cela accélère simplement la possibilité d’acquérir les niveaux suivants.

Il existe trois types différents de mages abyssaux, Hydro, Pyro, et Cryo. Chacun, en combattant, se protégera avec l’élément qu’il utilise. Cela signifie que le moyen le plus rapide de les envoyer est d’utiliser l’élément adverse ou d’infliger rapidement plusieurs réactions élémentaires pour épuiser leur bouclier, ce qui les rend vulnérables.

Le meilleur endroit pour cultiver des mages abyssaux est en fait Liyue Région. Mondstadt en a un bon nombre, mais ils sont plus dispersés. À Liyue, ils doivent encercler des endroits sur la carte, ce qui les rend beaucoup plus faciles à trouver et à tuer, puis à passer à autre chose.

Voyage rapide vers Mont Hulao, et légèrement à l’est devrait être le premier mage des abysses, à partir de là; vous voulez vraiment faire un demi-cercle, finissant directement à l’ouest de Auberge de Wangshu et au nord du Pente de Cuijue. Nous montrerons ce que nous voulons dire avec une image ci-dessous.

L’autre domaine part du Piscine Qingxu, situé dans la région la plus au sud de Liyue. Le waypoint le plus proche est le waypoint le plus au sud au bas de Liyue. De ce waypoint, dirigez-vous vers le nord-ouest jusqu’à ce que vous soyez au Piscine Qingxu, et il devrait y avoir un mage des abysses à combattre. De là, vous voulez vous diriger vers le nord jusqu’à ce que vous arriviez à Col de Lingju et combattez le mage des abysses ici. Dirigez-vous ensuite directement vers l’est, tuant deux autres mages, puis vers le sud. Fondamentalement, vous faites un carré. Utilisez l’image ci-dessus pour voir ce que nous voulons dire.

Vous trouverez ci-dessous les trois niveaux du matériel Dead Ley Line et comment les obtenir:

Branche de Dead Ley Line Dépouillé par les mages abyssaux en dessous du niveau 40

Feuilles de Dead Ley Line Dropped from Abyss Mages au-dessus du niveau 40+ Fabriqué – Branche de ligne tellurique morte x3

Germes de ligne tellurique Dropped from Abyss Mages au-dessus du niveau 60+ Fabriqué – Feuilles de la ligne tellurique morte x3



Les matériaux Dead Ley Line sont fréquemment utilisés dans les niveaux d’Ascension d’armes, mais le deuxième niveau, les Dead Ley Line Leaves, est utilisé pour créer le Waypoint Portable, dont vous avez besoin d’un seul pour en créer un. Cependant, le Waypoint Portable est épuisé s’il est utilisé, vous avez donc besoin de plusieurs des matériaux nécessaires pour continuer à les fabriquer en cas de besoin.

