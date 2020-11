Adopte moi! Mise à jour de novembre pour les développeurs: détails sur les changements de familiers, la potion néon et plus encore

Adopte moi! continue de révolutionner Roblox alors qu’ils avancent avec des innovations et de nouveaux ajouts au jeu. L’équipe derrière le jeu tente de publier des mises à jour tous les mois pour que vous sachiez où elles se dirigent et à quoi vous attendre dans le futur. Novembre 2020 n’est pas différent, et avec cette nouvelle vidéo, nous avons eu quelques informations intéressantes sur ce qui devrait arriver en termes de changements aux animaux domestiques, la mise à jour hivernale et s’il y a une possibilité d’une potion néon à l’avenir.

Si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo, je vais extraire les éléments les plus importants de la mise à jour dans la liste ci-dessous.

Une nouvelle musique a été ajoutée au jeu.

Mises à jour prévues pour les événements de novembre et des vacances d’hiver / de Noël

Un nouvel animal sera disponible en novembre

L’œuf fossile sera disponible tout au long de la saison d’hiver

Les animaux domestiques interagiront mieux avec l’environnement à l’avenir, ils traverseront mieux les obstacles et gagneront plus de fonctionnalités émotionnelles

Les meubles d’automne restent dans le jeu

La zone Hot Springs sera dans le jeu tout au long de l’hiver, mais pourrait être modifiée par la suite

Il n’est pas prévu d’ajouter une potion de néon ou de méga néon à l’avenir

Adopte moi! continuera à être mis à jour pendant une longue période

Je recommande de regarder toute la vidéo pour avoir une idée complète de ce qui devrait se passer dans Adopt Me!