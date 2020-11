Précommandez maintenant l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro Max et le HomePod mini

Aujourd’hui, vendredi, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max entament la phase de précommande. Dans le même temps, les premières impressions pratiques des médias sont arrivées. Nous avons résumé pour vous toutes les informations sur le début des précommandes.

Alors que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont disponibles en magasin depuis quelques semaines, les fans d’Apple ont dû faire preuve de patience avec l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max – maintenant l’attente est terminée.

À partir de ce vendredi à 14 heures, vous pourrez précommander les deux smartphones avant qu’ils ne soient officiellement mis en vente une semaine plus tard. L’iPhone 12 mini est actuellement le plus petit téléphone portable d’Apple, avec un écran de seulement 5,4 pouces. L’iPhone 12 Pro Max a une taille d’écran de 6,7 pouces, un iPhone n’a jamais été plus grand.

iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max: c’est combien coûtent les smartphones

iPhone 12 Mini prix 64 Go 778,85 euros 128 Go 827,55 euros 256 Go 944,55 euros

iPhone 12 Pro Max prix 128 Go 1217,50 euros 256 Go 1334,45 euros 512 Go 1558,65 euros

Premières impressions pratiques

Au cours du prochain démarrage des ventes, les premières impressions pratiques ont été reçues de divers médias (via MacRumors). The Verge souligne que l’iPhone 12 mini est « vraiment » petit, surtout par rapport aux smartphones phares de cette année. L’iPhone 12 Pro Max, quant à lui, décrit le portail comme « la planche de surf parmi les téléphones portables », bien qu’il ne soit pas si difficile à tenir. Mais: Apple laisse passer les chances car le fabricant n’utilise pas le plus grand écran pour améliorer le multitâche.

L’iPhone 12 Pro Max est « difficile à tenir », dit Engadget, mais grâce au cadre en acier inoxydable et au verre, il donne une impression premium plus précieuse que l’iPhone 12 mini. Ceci, à son tour, peut être facilement utilisé d’une seule main, contrairement à l’énorme iPhone 12 Pro Max.

Avec l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max, le nouveau Smart Speaker d’Apple commence également à être précommandé: le HomePod mini compact. La petite ramification offre un son à 360 degrés et un contrôle vocal via Siri, coûte 96,50 euros et célèbre officiellement sa sortie le 16 novembre.