Une araignée-loup rare présumée éteinte apparaît sur une base militaire britannique

Une araignée de 2 pouces de long (5 centimètres) que l’on pense éteinte en Grande-Bretagne est en fait vivante et prospère sur une base militaire britannique.

Un directeur de programme du Surrey Wildlife Trust a redécouvert la grande araignée-renard (Alopecosa fabrilis) sur une partie non développée d’une installation militaire à Surrey, en Angleterre, après une recherche de deux ans. La dernière fois que l’araignée a été vue avant cela en Grande-Bretagne, c’était en 1993, ou il y a 27 ans.

« C’est une magnifique araignée, si vous aimez ce genre de choses », a déclaré le directeur du programme Mike Waite au Guardian.

En relation: Birdeater Goliath: Images d’une araignée colossale

Chasseur nocturne

La grande araignée-renard est une araignée-loup, une famille d’arachnides qui traque ses proies plutôt que de construire des toiles. L’araignée est nocturne, ce qui en fait une carrière insaisissable pour les amateurs d’araignées. Selon The Guardian, Waite a utilisé la photographie aérienne de l’installation militaire pour trouver des zones nues où les araignées aiment chasser. Sa recherche dans ces endroits sablonneux a porté ses fruits après de nombreuses nuits infructueuses.

« Dès que ma torche est tombée dessus, je savais ce que c’était. J’étais ravi », a déclaré Waite. « Avec le coronavirus, il y a eu beaucoup de hauts et de bas cette année, et j’ai aussi eu 60 ans, donc c’était une bonne célébration de cela. »

Waite a trouvé plusieurs araignées mâles, une femelle et peut-être des araignées immatures, bien que ces dernières aient été difficiles à identifier de manière concluante.

En relation: Photos: des araignées loups capturées en trio

Les araignées adultes ont un corps poilu gris et brun. Ils peuvent filer la soie, mais au lieu de faire des toiles, ils utilisent cette soie pour tapisser les terriers qu’ils creusent afin d’hiberner pendant l’hiver. Les grandes araignées-renards sont en danger critique d’extinction, mais elles se trouvent également sur le continent européen, en particulier sur les dunes de sable côtières des Pays-Bas et du Danemark, selon The Guardian. Waite se demande si les araignées survivent également tranquillement sur les côtes britanniques.

« Cela me fait penser à quel point l’avons-nous recherché sur nos côtes? Avons-nous suffisamment cherché? » dit-il au Guardian.

Préserver l’espace pour la faune

Le Surrey Wildlife Trust gère des milliers d’acres de terres non développées dans la région de Surrey pour protéger la faune. Les sites du ministère de la Défense sont également des biens immobiliers de premier ordre pour les animaux, car ils ne sont relativement pas dérangés en dehors des exercices d’entraînement militaire qui s’y déroulent. Pour des raisons de sécurité, les chercheurs gardent confidentielle l’identité du site où ils ont trouvé les grandes araignées-renards, mais il s’agit d’un cœur broussailleux qui abrite également des oiseaux indigènes, des serpents, des lézards et des papillons.

« Beaucoup de gens ne sont pas conscients de la taille et de la diversité du domaine de la Défense et de son immense richesse faunique », a déclaré Rich Lowey, chef des services techniques de la Defense Infrastructure Organization, dans un communiqué. « Il a généralement été protégé de l’intensification agricole et du développement urbain, il constitue donc désormais un sanctuaire vital pour de nombreuses espèces et habitats parmi les plus rares et les plus menacés du pays. »

Waite envisage maintenant de poursuivre son enquête sur les araignées afin d’estimer la taille de leur population.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂