Hogwarts Legacy est le jeu le plus vendu sur Steam et PlayStation 5 jours avant sa sortie

Le jeu vidéo »Héritage de Poudlard » a été classé parmi les titres les plus vendus sur PlayStation 5 et Fumer encore quelques jours avant sa date de première. Le prochain jeu vidéo RPG se déroulant dans le monde de »Harry Potter » est déjà dans le top des titres les plus vendus, même avec sa sortie prévue pour le 10 février.

Sur Steam, »Counter-Strike: Global Offensive » est toujours le top 1, mais le jeu de tir à la première personne est un titre free-to-play avec des microtransactions. En ce qui concerne les jeux PlayStation 5 les plus vendus d’Amazon, « Hogwarts Legacy » est en tête du peloton, suivi de « Sonic Frontiers » et du remake à venir de « Dead Space ».

Bien que »Hogwarts Legacy » sortira en février, l’équipe de Logiciel d’avalanche a récemment repoussé la sortie du jeu pour les consoles PlayStation 4 et Xbox One au 4 avril, et l’édition Nintendo Switch sortira encore plus tard le 25 juillet.

Cela complique les choses pour les personnes qui ont acheté l’édition Deluxe sur PlayStation 4 et Xbox One, qui offre aux joueurs 72 heures d’accès anticipé avant les acheteurs de l’édition Standard. Les possesseurs de PlayStation Deluxe Edition auront également accès à une mission exclusive.

En septembre 2020, Warner Bros. Games a confirmé que l’auteur de Harry Potter, JK Rowling ne participe pas à Hogwarts Legacy après la polémique entourant ses déclarations contre la communauté transgenre

« JK Rowling n’est pas directement impliquée dans la création du jeu, mais son corps d’écriture extraordinaire est à la base de tous les projets dans le monde sorcier. Ce n’est pas une nouvelle histoire de JK Rowling », a répondu la page FAQ de l’étude.

»Hogwarts Legacy » sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC le 10 février.