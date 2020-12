Adopt Me Winter Sale – Tous les animaux et prix

Les festivités des Fêtes sont loin d’être terminées à Roblox Adopt Me. La semaine dernière, l’événement Winter Holiday Update a débuté avec des tonnes de nouveaux animaux de compagnie et de mini-jeux festifs, mais il y a maintenant encore plus à apprécier. La vente de vacances d’hiver a officiellement commencé. Cela signifie de nouveaux animaux de compagnie festifs et 60% de rabais sur de nombreuses décorations, accessoires, maisons, passes de jeu et plus encore!

Comment acheter les soldes d’hiver

D’un animal de compagnie Robo Dog moins cher à un manoir millionnaire à prix réduit, il y a des tonnes d’articles en vente lors de l’événement Adopt Me Winter Sale. Pour voir la liste complète des goodies des soldes d’hiver, lancez Adoptez-moi et appuyez sur le bouton Boutique sur le côté droit de l’écran. C’est la manière la plus simple d’afficher la liste complète.

Cependant, si vous souhaitez découvrir certains des goodies des soldes d’hiver en personne, rendez-vous à la Pet Shop, où des animaux et des accessoires sont exposés.

Soldes d’hiver – Prix des animaux

Autres soldes d’hiver

Maisons

Manoir moderne – 175 Robux (au lieu de 350)

– 175 Robux (au lieu de 350) Manoir de la sirène – 200 Robux (au lieu de 400)

– 200 Robux (au lieu de 400) Manoir de célébrités + SUV – 400 Robux (au lieu de 800)

– 400 Robux (au lieu de 800) Manoir millionnaire + voiture de luxe – 625 Robux (au lieu de 1250)

– 625 Robux (au lieu de 1250) Maison familiale + 200 dollars + multi-vélos – 80 Robux (au lieu de 99)

Véhicules

3 voitures royales légendaires – 600 Robux (au lieu de 1499)

– 600 Robux (au lieu de 1499) 3 supercars légendaires – 400 Robux (au lieu de 1000)

– 400 Robux (au lieu de 1000) Hoverboard coeur – 15 Robux (au lieu de 35)

– 15 Robux (au lieu de 35) Planeur – 160 Robux (avant 399)

Divers

Accès à la salle VIP + limousine exclusive + étiquette de chat VIP + 100 dollars – 499 Robux

– 499 Robux Rendre un animal volable en permanence en lui donnant cette potion magique – 220 Robux (au lieu de 295)

– 220 Robux (au lieu de 295) Rendez un animal de compagnie praticable en permanence en lui donnant cette potion magique – 110 Robux (au lieu de 150)

– 110 Robux (au lieu de 150) Le régal parfait pour apprivoiser une abeille sauvage, une abeille royale ou une reine des abeilles – 150 Robux (au lieu de 199)

– 150 Robux (au lieu de 199) Le régal parfait pour apprivoiser le pingouin sauvage ou le pingouin doré – 167 Robux (au lieu de 225)

– 167 Robux (au lieu de 225) Organisez une soirée dansante partout où vous allez! – 65 Robux (au lieu de 85)

– 65 Robux (au lieu de 85) Téléportez-vous instantanément dans votre maison de n’importe où! – 90 Robux (au lieu de 150)

– 90 Robux (au lieu de 150) Vendez de la crème glacée à vos amis pour gagner des dollars! – 210 Robux (au lieu de 350)

– 210 Robux (au lieu de 350) Vendez des hot dogs à vos amis pour gagner des dollars! – 55 Robux (au lieu de 95)

– 55 Robux (au lieu de 95) Vendez de la limonade à vos amis pour gagner des dollars! – 30 Robux (au lieu de 50)

– 30 Robux (au lieu de 50) Déplacez votre maison dans n’importe quel espace lumineux près de la pépinière – 220 Robux (au lieu de 449)

– 220 Robux (au lieu de 449) Écouter de la musique personnalisée à la maison à l’aide d’une radio – 175 Robux (au lieu de 350)

– 175 Robux (au lieu de 350) Utilisez n’importe quel visage premium dans Dress Up – 99 Robux (au lieu de 199)

Accessoires pour animaux

Ensemble de vêtements pour animaux de compagnie pirate – 300 Robux

Adoptez-moi – Réductions en dollars

50 dollars – 18 Robux (au lieu de 24)

– 18 Robux (au lieu de 24) 200 dollars – 71 Robux (au lieu de 95)

– 71 Robux (au lieu de 95) 600 dollars – 210 Robux (au lieu de 280)

– 210 Robux (au lieu de 280) 1400 dollars – 487 Robux (au lieu de 650)

– 487 Robux (au lieu de 650) 3000 dollars – 1040 Robux (au lieu de 1385)

– 1040 Robux (au lieu de 1385) 10000 dollars – 3450 Robux (au lieu de 4600)

Informations générales sur les soldes d’hiver

Regardez cette vidéo pour un bref aperçu de la vente d’hiver Adopt Me, qui a débuté aujourd’hui à 8 h HP / 11 h HE / 16 h GMT. Ci-dessous, nous avons plus de détails sur tous les prix réduits pour les animaux de compagnie, les accessoires et les serveurs VIP.

Quand les soldes d’hiver prendront-ils fin?

La vente d’hiver coûte-t-elle de l’argent réel?

Techniquement oui. La plupart des articles en solde coûtent du Robux, ce qui coûtera de l’argent réel si vous n’en avez pas sur votre compte. Voici tous les types de devises qui peuvent être utilisés pendant les soldes d’hiver:

Robux (pour la plupart des articles des soldes d’hiver, y compris les animaux de compagnie des soldes d’hiver)

(pour la plupart des articles des soldes d’hiver, y compris les animaux de compagnie des soldes d’hiver) Bucks (devise Adopt Me en jeu, utilisée pour acheter des jouets pour animaux de compagnie)

(devise Adopt Me en jeu, utilisée pour acheter des jouets pour animaux de compagnie) pain d’épice (Monnaie de l’événement d’hiver, utilisée dans le château de glace)

Les types de devises sont un peu déroutants, mais lorsque vous explorez tout ce qui est disponible pendant les soldes d’hiver, j’espère que ce que vous pouvez dépenser aura plus de sens.

Puis-je dépenser du pain d’épice sur les animaux des soldes d’hiver?

Non. Cependant, vous pouvez toujours dépenser du pain d’épice pour les animaux de compagnie festifs qui sont sortis la semaine dernière lors de l’événement Winter Update. Les animaux de compagnie festifs sont différents des animaux des soldes d’hiver. Les animaux de compagnie festifs se trouvent dans le château de glace et les animaux des soldes d’hiver se trouvent dans la boutique d’animaux.

