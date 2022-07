Le Joker est de retour : ce virus dangereux a été détecté dans jusqu’à 4 applications avec plus de 100 000 téléchargements

in

Le dangereux malware Android connu sous le nom de « Joker » a de nouveau été découvert dans des applications sur Google Play

Une fois de plus, « Jokers » représente à nouveau une menace pour des milliers d’utilisateurs d’appareils Android à travers le monde. Le tristement célèbre cheval de Troie, autrefois décrit par Google comme un malware difficile à détecter et à supprimer, est maintenant apparu sur diverses applications présentes dans Google Play Store.

Ce sont les experts en cybersécurité de Pradeo qui, après avoir mené une enquête, ont déterminé que « Joker » est derrière d’une nouvelle attaque menée via plusieurs applications, qui avait accumulé plus de 100 000 téléchargements en tout.

Joker se faufile dans des milliers d’appareils : il peut vous diriger vers des services de paiement

Les gens de Pradeo ont pu identifier le code Joker dans un total de quatre nouvelles applications, présent sur Google Play depuis plusieurs semaines. Selon les chercheurs, les applications ont été téléchargées et installées plus de 100 000 fois.

Une fois de plus, joker s’est à nouveau déguisé en applications d’outils, y compris un traducteur, des applications de messagerie ou une application de surveillance de la pression artérielle. Une fois installées, les applications exécutaient le code du polaireafin d’abonner l’utilisateur à Services SMS ou appels premium avec lequel les agresseurs ont obtenu des avantages économiques aux dépens de leurs victimes.

Pour atteindre leur objectif, les applications disposent des mécanismes nécessaires pour contourner les méthodes de vérification à deux facteurs, par exemple en interceptant les mots de passe à usage unique reçus par SMS. De plus, les applications ont obtenu des privilèges suffisants leur permettant de télécharger et installer d’autres applicationspotentiellement plus dangereux.

La liste des applications infectées par Joker est composée de ces quatre applications :

SMS intelligents | +50000 téléchargements

| +50000 téléchargements Tensiomètre | +10000 téléchargements

| +10000 téléchargements Traducteur de langues vocales | +10000 téléchargements

| +10000 téléchargements SMS texte rapide | +10000 téléchargements

Grâce à l’avertissement de Pradeo, Google a pu supprimer les applications infectées par des logiciels malveillants du catalogue du magasinde sorte qu’aujourd’hui, ils ne constituent plus une menace pour ceux qui ne les ont pas téléchargés sur leurs appareils.

Il est très important que, si l’une de ces applications est installée sur votre appareil, desinstalle le au plus vite pour éviter les problèmes. En plus de cela, il est recommandé télécharger des applications uniquement à partir de sources fiableset de développeurs qui ne se méfient pas.

