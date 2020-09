`` Tenet '': 11 films pour voir si vous avez aimé le Palindrome de science-fiction de Christopher Nolan

Christopher Nolan Il est l’un des réalisateurs les plus rentables du cinéma commercial américain et son nouveau film, «Tenet», ne fait pas exception dans son histoire à succès. Un film qui se concentre principalement sur la création de plis temporels, tout comme son ‘Origin’ (Inception, 2010) l’a fait avec l’espace dans les rêves et en le mélangeant avec des films d’espionnage traditionnels.

‘Principe‘suit la tradition de certains films qui mettent en œuvre les mécanismes de la science-fiction temporelle pour construire une intrigue de complexité thématique et inciter les téléspectateurs à remettre en question leurs hypothèses sur la causalité. Ceux-ci sont certains films qui utilisaient le temps de manière tout aussi créative, mêlé action et science-fiction ou juste inspiré ou pré-daté du Christopher Nolan.





Posibles SPOILERS de la trama y los films discutidos



Fin heureuse (Stastny Konec, 1967)

Le cinéma de la Tchécoslovaquie a de nombreux joyaux à découvrir, et peut-être la première de ‘Principe‘aider à rendre visibles des bijoux comme celui-ci, un film qui continue d’attirer l’attention pour son système narratif innovant. De manière similaire à ‘Irreversible’ (2002), mais de manière plus radicale et expérimentale, le film entier est tourné à l’envers, commençant par la fin macabre et se terminant par le début naïf, même les dialogues, comme certains moments de ‘Tenet’, ils sont prononcés à l’envers. Peut-être plus proche de «Memento» (2000), son influence sur Nolan semble claire.

Never Say Never Again (Never Say Never Again, 1983)





On a beaucoup parlé de ça ‘Principe’ c’est comme un film de science-fiction Bond (Comme si la saga 007 n’avait pas pénétré ces intrigues plusieurs fois) et cela ne manque pas de raison quand on regarde en arrière pour trouver de nombreux points communs dans certaines histoires canoniques de l’espion britannique comme ‘Opération Thunder‘, adapté pour la deuxième fois dans cette rareté de la filmographie de l’agent, avec des criminels avec des yachts et des femmes blondes subjuguées par lui, qui ont un projet de largage de bombes nucléaires. Si Sator était russe, le méchant est polonais ici, mais ils ne diffèrent pas beaucoup dans leur étiquette de sadisme.

“ Les incroyables aventures de Billy Ted ” (L’excellente aventure de Bill et Ted, 1989)





Une comédie jeunesse culte qui conclut désormais sa trilogie, en plus d’avoir un jeune et souriant Keanu Reeves, a proposé un jeu de voyage dans le temps qui allait au-delà de ce qui avait été proposé par le séminal «Back to the Future» (Back to the Future, 1985). En principe, ils ne voyagent que dans le passé pour rencontrer des personnalités, mais en plus d’enfreindre la règle, il y a un paradoxe en faisant se retrouver les protagonistes, avec juste une phrase ultérieure, ils ont résolu une clé de nombreux films de voyage dans le temps très compliqués, en particulier celui qui utilise beaucoup «Tenet». L’effet du futur sur le passé par l’avertissement au futur du passé.

‘Minority Report’ (2002)





‘Principe ‘pourrait être l’un des blockbusters d’action basé sur une histoire de Philip K. Dick a explosé au tournant du siècle et il n’est pas surprenant qu’il ressemble dans son concept à cette renaissance créative de Spielberg, dans laquelle les événements présents ont un impact sur un avenir en constante évolution, un avenir dans lequel une unité spéciale de police est chargée d’arrêter les meurtriers avant que les crimes ne soient commisTom Cruise s’est vu commettre un meurtre et son enquête le mène dans un terrier de lapin sombre qui remet en question tout ce que John croit sur son travail.

Disponible sur: Netflix

‘Primer’ (2004)





Oui’Principe ‘ c’est Christopher Nolan avec un budget énorme et toute la liberté de faire un film de voyage dans le temps aussi épique et plein d’action que possible. «Primer» est ce qui se passe quand Shane Carruth il fait le contraire. À 7 000 € et mettant en vedette Carruth et ses amis ou sa famille, il se déroule dans de petites pièces qui s’étendent à l’infini dans l’esprit, où l’échelle est l’imagination. Le plus drôle est que les deux films partagent une structure très similaire avec un nœud qui change tout.

Disponible sur: filmin

‘Déjà Vu’ (2006)





Le lien entre ce thriller efficace de Tony Scott et ‘Principe’ ça va au-delà d’être joué, un par Denzel Washington, un autre pour son fils, John David Washington, et que les deux ont un charisme difficile à reproduire. Dans les deux films, voyage dans le temps, action et terrorisme sont mélangésPlein de rebondissements et de changements de script chronologiques constants, les deux définissent un blockbuster de pop-corn de science-fiction avec une sorte d’héritage de Nolan. Les critiques sur celui-ci étaient étonnamment aigres, car ils l’ont accusée de frivoliser avec le 11 septembre, le pire est un divertissement remarquable.

Location disponible: Rakuten Tv

‘Suivant’ (2007)





La vague des adaptations Philip K Dick derrière le succès de ‘Minority Report’, il avait une descendance décente, comme ‘Paycheck’ (2003) par John woo et avec Ben Affleck. Malgré le fait que “ Next ” soit inférieur à cela, il est surprenant de voir à quel point il ressemble au développement interne de “ Tenet ” grâce à une prémisse simple dans laquelle Nicolas Cage Il a la capacité de savoir ce qui va se passer quelques minutes avant que cela ne se produise, alors les gentils veulent utiliser son talent pour empêcher une attaque terroriste à Los Angeles. Ouais, c’est comme une variation de la série B de ‘Déjà vu‘qui, en plus de marquer le point de départ des coiffures de Cage, est la plus similaire à celle de Nolan en raison de la courte capacité d’anticipation dans ce cas.

Disponible chez: Movistar +

‘Code source’ (Code source, 2011)





Jake Gyllenhaal et Vera Farmiga rejoint le directeur de science-fiction Duncan Jones dans un autre thriller de voyage dans le temps dans lequel un homme tente d’arrêter une attaque terroriste (et d’anticiper la suivante) en revivant seulement les huit minutes avant l’explosion de celle dans laquelle il voyage. Non seulement il a ce facteur de limitation minimale du voyage dans le temps mais, comme la pré-star de ‘Tenet’, c’est une sorte de cobaye pour un programme gouvernemental expérimental.

Disponible à la location: Google Play

“ Une coupe des morts ” (Kamera o tomeru na!, 2007)





Qu’est-ce qu’un film de zombies japonais a à voir avec ‘Principe‘? Rien, apparemment. Plus si c’est plutôt une parodie de la façon dont un petit film est fait qui ne pourrait être plus éloigné d’un blockbuster comme celui de Nolan. Cependant, le processus de visualisation des deux films génère une sensation similaire chez le spectateur. Il y a un début confus, un nœud d’exposition dure et un troisième acte qui est regardé avec des yeux différents avec tout ce qui a été appris, décoder le reste du film avec un objectif complètement différent, après avoir giflé le spectateur qui regarde tout ce qui s’est passé dans une perspective inversée.

Disponible chez: Movistar +

“ Veuves ” (Widows, 2018)





Le directeur Steve McQueen Il a signé ce thriller policier sous-estimé, trépidant et plein d’idées d’impact sur le genre et la race. Le casting était formidable, avec Viola Davis, Michelle Rodríguez, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry et Daniel Kaluuya, mais pour ceux qui croient que le meilleur de ‘Principe‘Ce n’est pas la frange inversée mais l’actrice Elizabeth Debicki, ici vous pouvez vérifier comment il a volé le film à toutes ses co-stars. Debicki montre le passage d’une femme battue, de soi-disant faible à confiante et intelligente tout au long du film sans jamais oublier la douleur du personnage. Une découverte.

Disponible en: movistar +

Le côté sinistre de la lune (Dans l’ombre de la lune, 2019)





Un petit film Netflix avec Boyd Holbrook en tant qu’officier de police obsédé par la localisation d’un meurtrier qui en réalité (spoilers) n’est qu’un voyageur dans le temps en mission pour empêcher un groupe de terroristes suprémacistes blancs de déclencher une nouvelle guerre civile, ce qui implique à nouveau liens filiaux et implications gouvernementales dans ce qui semble au premier abord un complot plus banal.

Disponible sur: Netflix