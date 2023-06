Adam Devine, Idris Elba et Kathryn Hahn prêteront leurs talents vocaux au film d’animation « Fixed » de Genndy Tartakovsky

Fixéle dernier film du célèbre créateur de Hôtel Transylvanie et Star Wars : Guerre des clones, Genndy Tartakovsky, fera la voix d’Adam Devine, Idris Elba et Kathryn Hahn. Tartakovsky dirigera le film d’animation classé R qui est mêlé d’humour adulte et de narration classique.





L’histoire suit un chien ordinaire nommé Bull qui a découvert qu’il était sur le point d’être castré le lendemain. Cette révélation suscite chez Bull le désir de vivre une dernière grande aventure avec ses meilleurs amis au cours des dernières 24 heures avant son opération qui changera sa vie. Le film, qui devrait être terminé en septembre, est soutenu par New Line Cinema et Sony Pictures Animation, comme le rapporte Variety.

Tartakovsky a présenté le concept à Sony en 2010. La prémisse unique, qui a suscité des rires dans la salle, a été conçue spontanément. Le concept du film était de créer quelque chose qui a les caractéristiques et le charme de la belle et le Clochard ou 101 Dalmatiens avec la touche d’humour adulte en elle. Tartakovsky a déclaré que le but n’était pas de choquer les gens mais plutôt de les faire rire. Il espère que sous l’humour adulte, le public découvrira une histoire sincère d’amitié et de romance.

Fixed dispose d’une distribution de voix d’ensemble qui s’étend au-delà de Devine, Elba et Hahn. Devine prêtera sa voix à Bull, Elba jouant le rôle de Rocco, le copain de Bull. La distribution vocale comprend également Bobby Moynihan, Fred Armisen, Beck Bennett, River Gallo et Michelle Buteau. Kathryn Hahn, vue précédemment dans Hôtel Transylvanie, ajoutera de la profondeur à l’intérêt amoureux de Bull, Honey. Hahn a exprimé son désir de prendre un personnage plus torride, par opposition à une fille douce en arrière-plan, une décision que la productrice, Michelle Murdocca, a admis avoir donné vie au personnage.

Comment fixé est un équilibre entre humour et authenticité.

Le réalisateur félicite les acteurs pour leur timing comique, déclarant que trouver quelqu’un qui comprend cet aspect en tant que doubleur rend leur travail beaucoup plus facile. Tartakovsky apprécie quand les doubleurs peuvent vraiment incarner leurs personnages, permettant au public d’oublier les voix familières et de s’immerger complètement dans le récit.

Fixé se distingue non seulement par son humour contemporain, mais aussi par sa célébration de l’animation 2D dessinée à la main, une forme que Tartakovsky décrit comme un art perdu à l’ère actuelle des graphiques générés par ordinateur. Le film est un hommage aux classiques de l’animation « old school » comme Bugs Bunny, Tex Avery et Disney des années 1950. Les créateurs du film étaient ravis d’avoir signé les services d’animateurs qu’ils n’auraient jamais cru disponibles.

L’humour de Tartakovsky pour le film a été inspiré par La vierge de 40 ans et En cloque. Les personnages du film sont des caricatures de personnes réelles avec leurs traits exagérés. Tartakovsky a même inclus ses propres amis du lycée dans le mélange de personnages. Certains ajustements ont été apportés pour que le personnage se sente ancré et réel.

En fin de compte, Tartakovsky ne voulait que divertir les gens et leur faire bien rire pendant une heure ou deux. Il connaissait les difficultés à le faire, et le défi de faire de la comédie dans l’animation est amplifié. C’est un défi qui a attiré le créateur dans le genre. Avec Fixed, il vise à créer le rire à partir de zéro, renforçant encore l’attrait intemporel de l’animation.