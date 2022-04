LCD, LED, OLED ou plasma : les différences entre les technologies TV

Toute personne qui achète un nouveau téléviseur peut choisir entre LCD, LED et OLED. Mais qu’y a-t-il derrière ces appellations et qu’est-il advenu du téléviseur plasma ? Nous clarifions.

TV LCD, OLED ou plasma ?

Il y a quelques années à peine, la décision en faveur d’une technologie TV avant d’acheter l’appareil était essentielle. Les différences entre LCD et plasma étaient clairement perceptibles. Mais entre-temps, les téléviseurs plasma ont totalement disparu des gammes des grands constructeurs et donc du commerce. OLED est une technologie relativement nouvelle qui pourrait un jour remplacer les appareils LCD.

Les différences entre les types d’écran s’appliquent encore dans une certaine mesure aujourd’hui, mais elles ne sont plus aussi prononcées. Dans l’ensemble, les technologies sont devenues de plus en plus égales en termes de qualité et de prix.

Téléviseurs LCD et LED : les mêmes, mais pas les mêmes

Une note à l’avance : les téléviseurs LED font également partie des écrans LCD. Cela prête parfois à confusion. Cependant, le principe est le même, les cristaux dits liquides sont utilisés dans les deux technologies. Les cristaux changent d’orientation en fonction de la tension appliquée. Sur les écrans LCD, un pixel se compose de trois sous-pixels dans les couleurs primaires rouge, vert et bleu – analogues aux chambres des téléviseurs plasma. Selon la position du cristal liquide, différentes quantités de lumière passent et les proportions des couleurs individuelles varient.

Exigence importante : les téléviseurs LCD ont besoin d’un rétroéclairage. C’est là que les anciens appareils LCD diffèrent des modèles LED plus modernes.

Les téléviseurs LED sont les appareils LCD d’aujourd’hui

Les téléviseurs LED ne diffèrent en fait des appareils LCD classiques que sur un point : avec les téléviseurs LED, les diodes électroluminescentes éponymes (Light Emitting Diodes) sont responsables de l’éclairage de fond. Dans les anciens appareils LCD, cela était fait par des tubes fluorescents. Ils ont obtenu un éclairage très uniforme de l’arrière-plan, mais en raison de l’espace requis par les tubes fluorescents, les téléviseurs n’étaient pas aussi beaux que les téléviseurs modernes.

Un autre inconvénient des tubes fluorescents par rapport aux lampes à LED était l’élimination beaucoup plus complexe des téléviseurs mis au rebut. En fait, beaucoup plus de substances nocives pour l’environnement ont été utilisées dans les tubes fluorescents que dans les lampes à LED.

Si vous regardez autour de vous les téléviseurs LED, vous rencontrerez les termes edge LED et direct ou full LED. Avec les appareils LED edge, les diodes électroluminescentes se trouvent sur le bord du boîtier et éclairent tout l’écran à partir de là. Cela présente l’inconvénient que les images sombres ont tendance à devenir un peu plus claires vers les bords. Mais la même chose s’applique ici : avec les téléviseurs modernes, cela est à peine perceptible dans la vie de tous les jours. Par rapport aux modèles directs ou entièrement LED, où les LED sont réparties sur toute la surface de l’écran, les appareils de bord peuvent être nettement plus plats.



Avec les téléviseurs à LED, des diodes individuelles peuvent être éteintes.



Photo : © Facebook/Panasonic 2014



Presque tous les téléviseurs LCD disponibles dans le commerce sont désormais équipés d’un rétroéclairage LED. En fait, les téléviseurs LCD et LED sont la même chose.

OLED : l’avenir de la télévision ?



Quiconque peut se permettre un téléviseur OLED devrait regarder de plus près les modèles actuels.



Image : ©LG 2014



Les successeurs des LED sont les LED organiques ou OLED. La technologie OLED a quitté la phase expérimentale dans le secteur de la télévision et de plus en plus de téléviseurs OLED arrivent sur le marché.

La technologie OLED combine les avantages du LCD et du plasma. Contrairement aux écrans LCD classiques, les écrans OLED ne nécessitent pas de rétroéclairage séparé. Les LED organiques peuvent s’allumer de différentes couleurs et afficher directement les pixels. Cela garantit des images rapides et extrêmement contrastées, et permet également une construction extrêmement fine et légère des téléviseurs. Actuellement, les téléviseurs OLED sont souvent plus chers que les ensembles LED, mais cela pourrait bientôt changer. Presque tous les grands fabricants proposent des téléviseurs OLED de différentes tailles.

Les nouveaux téléviseurs HDR pour Blu-ray Ultra HD n’utilisent aucune technologie d’affichage fondamentalement nouvelle, ce sont des développements ultérieurs des téléviseurs LED et OLED conventionnels. Les téléviseurs HDR offrent un espace colorimétrique étendu, une luminosité beaucoup plus élevée avec plus de 1 000 candelas que les téléviseurs précédents avec leurs jusqu’à 400 candelas et davantage de dégradés de contraste.

Téléviseurs Plasma : Une technologie bientôt oubliée ?

Jusque dans les années 2010, ceux qui en avaient les moyens investissaient dans un téléviseur plasma. Ils étaient considérés comme plus rapides, plus contrastés et plus durables que les écrans LCD. D’un autre côté, ils avaient la réputation d’être des énergivores. Cela était dû à la technologie derrière cela.

Dans un écran plasma, il y a de nombreuses petites chambres entre deux plaques de verre qui sont remplies d’un mélange de gaz inertes. Trois chambres composent un pixel, chaque chambre est responsable de l’une des trois couleurs primaires rouge, vert ou bleu. Grâce au mélange de couleurs additif, le pixel peut prendre n’importe quelle teinte pouvant être mélangée à partir des couleurs primaires. Les chambres sont rendues incandescentes par des décharges gazeuses, qui produisent du plasma, c’est-à-dire du gaz ionisé. Le plasma émet alors de la lumière visible.



Les téléviseurs plasma étaient autrefois considérés comme le choix ultime pour les fans de films et de jeux.



Image : © picture-alliance / Arcaid 2014



Avec cette technologie, les pixels ne s’allument que lorsqu’ils représentent une couleur. Les téléviseurs à écran plasma obtiennent donc particulièrement de bons résultats avec leurs niveaux de noir. Les zones sombres de l’image sont vraiment perçues comme noires, car – contrairement aux appareils LCD – il n’y a pas de rétroéclairage gênant.

De plus, les panneaux d’image de ces modèles de téléviseurs réagissent très rapidement, ce qui les rend idéaux pour afficher des mouvements rapides et jouer à des jeux de console exigeants. Jusqu’à il y a quelques années, les appareils à plasma marquaient des couleurs vives, des tons chair naturels et une grande stabilité de l’angle de vision.

Cependant, les téléviseurs dotés de la technologie plasma étaient nettement plus chers que les téléviseurs LCD, tant à l’achat qu’à l’entretien. Les prix d’achat plus élevés étaient en partie dus au fait que les écrans plasma n’étaient proposés qu’à partir d’une taille de 42 pouces. La consommation électrique était fondamentalement supérieure à celle des écrans LCD et dépendait de la luminosité de l’image affichée. Plus l’image était lumineuse, plus la tension dans les chambres devait être élevée et plus la télévision consommait de l’énergie.

Ces inconvénients ont fait en sorte que la technologie plasma ne pouvait pas tenir tête aux téléviseurs LCD à long terme. Avec Panasonic, Samsung et LG, tous les grands fabricants de plasma ont désormais quitté le segment de marché. Les téléviseurs plasma ne se trouvent que dans la niche et ne jouent presque aucun rôle sur le marché.

Sommaire

Il existe essentiellement trois technologies de télévision sur le marché : les téléviseurs LCD, plasma et OLED. Les modèles LED sont également des téléviseurs LCD. Les différences entre les technologies ne sont plus aussi prononcées aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a quelques années. Les téléviseurs plasma ont presque complètement disparu du marché. Les appareils LCD fournissent des images nettes, mais dans le passé, ils ne pouvaient pas suivre la qualité d’image des téléviseurs plasma. Les téléviseurs LED avancés ne sont en aucun cas inférieurs à la qualité des téléviseurs plasma d’aujourd’hui. Si vous souhaitez vous fier à une technologie tournée vers l’avenir, vous devez investir dans un modèle OLED. Les téléviseurs OLED combinent les avantages des appareils LCD et plasma. Le haut de gamme absolu sont les téléviseurs OLED 4K avec prise en charge HDR. Le HDR assure une plus grande luminosité, plus de contraste et un espace colorimétrique particulièrement large.

Lors de l’achat d’un nouveau téléviseur, il n’y a pas que la technologie qui compte. La question fondamentale se pose de savoir s’il doit s’agir d’un téléviseur conventionnel ou d’un téléviseur intelligent. Le téléviseur doit également avoir les bonnes connexions et la bonne résolution. Sans oublier : les nouveaux téléviseurs HDR avec une luminosité plus élevée, plus de niveaux de contraste et un large espace colorimétrique.