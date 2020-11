Achetez la Xbox Series X chez MediaMarkt, la console est là!

Nous avons attendu longtemps pour cela, mais maintenant c’est Xbox Series X enfin là. Vous pouvez acheter la console nouvelle génération dans la boutique en ligne de MediaMarkt acheter. La durée de disponibilité de la série X ne peut pas être déterminée avec précision. Nous vous recommandons donc de frapper à la vitesse de l’éclair:

Remarque: la Xbox Series X est parfois disponible auprès de revendeurs locaux. Mais Microsoft recommande d’appeler le magasin à l’avance, car seuls les restes de l’activité en ligne et en précommande seront disponibles. Ceci s’applique aux magasins en Allemagne et en Autriche.

La Xbox Series X est la console Xbox la plus puissante techniquement que Microsoft ait produite à ce jour. Si vous souhaitez plus d’accessoires tels que des contrôleurs, vous pouvez les commander en même temps. Cliquez ici pour les accessoires:

Tout ce que vous devez savoir sur l’achat de la Xbox Series X.

Mais devrais-je acheter la nouvelle console maintenant? Que propose la Xbox Series X et quelles fonctionnalités la console apporte-t-elle? Nous avons regardé de plus près la bonne pièce et avons pu effectuer un test détaillé avant le lancement.

Toutes les informations sur Test pratique vous arrivez ici. Après cela, vous saurez certainement si la console vous convient:

Important: Ici, nous vous disons de quel téléviseur vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de la Xbox Series X. Nous avons fait une sélection avec des candidats potentiels qui offrent une alternative peu coûteuse. Les informations les plus importantes sur le meilleur téléviseur Xbox Series X peuvent être trouvées ici:

