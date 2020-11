Liam Neeson fait équipe avec le directeur des Predators pour une rétribution de thriller à la vitesse

Liam Neeson a trouvé sa prochaine aventure de héros d’action, l’acteur signant pour jouer dans le thriller Châtiment pour Studiocanal, The Picture Company et Ombra Productions de Jaume Collet-Serra. Le film est un remake d’un film espagnol de 2015 intitulé El Desconcido à propos d’un homme d’affaires sans prétention qui se retrouve poussé à ses limites après avoir reçu un appel téléphonique lui disant qu’il y a une bombe dans sa voiture et qu’il doit faire exactement ce que le bombardier dit, sinon elle explosera. Bien sûr, parce que les choses ne sont pas déjà assez difficiles pour Neeson, ses deux enfants sont également dans la voiture.

Châtiment sonne comme un concept familier et devrait évoquer des souvenirs du succès d’action du réalisateur Jan de Bont en 1994 La vitesse dans l’esprit des cinéphiles. Dans le cas de Châtiment cependant, Neeson est loin du flic préparé de Keanu Reeves qui a déjoué le complot du terroriste amateur d’explosifs de Dennis Hopper, au lieu de cela, Neeson est juste un gars ordinaire jeté dans une situation très irrégulière. À moins bien sûr qu’il ne cache une sorte de passé secret en tant qu’agent de black-ops hautement qualifié ou autre, ce qui, étant un film d’action de Liam Neeson, est tout à fait possible.

Châtiment est réglé pour être dirigé par Prédateurs l’auteur Nimród Antal d’après un scénario de Chris Salmanpour et Andrew Baldwin, qui ont adapté le film espagnol nominé aux Goya sur lequel il sera basé. Le film marque la cinquième sortie bourrée d’action de Neeson pour Studiocanal, qui comprend le thriller de perte de mémoire Inconnue, la base d’avion Sans arrêt et le train Le banlieue, tous trois produits par The Picture Company.

Dans cette dernière étape de sa carrière, Liam Neeson a réussi à se réinventer avec succès en tant que héros d’action âgé, l’acteur prouvant à maintes reprises son affinité pour les méchants de poing, de tir et parfois de tranchant la gorge. Aux côtés de Châtiment, Neeson a plusieurs films similaires en préparation, l’acteur étant à nouveau prêt à démontrer ses compétences particulières au nom de la justice et de la vengeance. Ceux-ci inclus Le Minuteman, qui le voit protéger un jeune garçon mexicain des assassins du cartel, La route de glace, qui trouve Neeson dans le rôle d’un chauffeur de glace menant une mission de sauvetage impossible au-dessus d’un océan gelé pour sauver la vie de mineurs piégés, et enfin Mémoire, dans lequel le célèbre acteur est un assassin à gages qui se trouve la cible d’une organisation criminelle dangereuse.

Neeson exerce actuellement son métier dans le thriller d’action Voleur honnête. Dans l’espoir de conclure un accord, un braqueur de banque professionnel accepte de rendre tout l’argent qu’il a volé en échange d’une peine réduite. Mais lorsque deux agents du FBI l’ont inculpé pour meurtre, il doit maintenant partir en fuite pour effacer son nom et les traduire en justice. Le film met en vedette Kate Walsh, Robert Patrick, Anthony Ramos, Jeffrey Donovan et Jai Courtney aux côtés de Liam Neeson et est sorti le 16 octobre.

Pour ce qui est de El Desconcido Cousin américain, La vitesse, le réalisateur Jan de Bont a récemment discuté d’un troisième film potentiel, laissant entendre que, si cela se produisait, il verrait la star originale Keanu Reeves revenir. « En général, je ne suis pas un grand fan des suites. J’avais dans mon contrat que je ferais une suite. Si vous devez le faire, vous devez avoir le casting pour vouloir revenir aussi, parce que, sinon, vous avez pour raconter un tout nouveau film. Parce que certains des premiers étaient tellement centrés sur lui et sur lui, la maladresse un peu en lui d’être un héros. Et cette maladresse d’être en mesure d’être un héros est … ça a très bien fonctionné pour lui mais ça ne marche pas bien pour les autres acteurs. Et c’est vraiment difficile de retrouver le même genre de sentiment. » Cela nous vient grâce à Deadline.

