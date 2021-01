Acheter l’iPhone 12 mini ou pas? Nos 5 arguments pro

Acheter l’iPhone 12 mini ou pas? Quiconque navigue sur Internet y trouve actuellement des articles qui parlent du nouveau smartphone Apple le plus impopulaire ou de l’autonomie de la batterie. Le petit téléphone portable est-il donc un échec et n’y aura-t-il pas d’iPhone 13 mini? Si vous envisagez de faire un achat et que vous n’êtes toujours pas sûr, vous devriez lire ici.

Ce n’était pas prévu de cette façon: au sein de l’équipe 45secondes.fr, plusieurs personnes ont acheté l’iPhone 12 mini. Cela vaut non seulement pour l’équipe éditoriale, mais aussi pour notre service stratégie. Et même des semaines après l’achat, nous sommes d’accord: nous n’avons aucun regret. Pourtant, je l’admets: j’avais moi-même des inquiétudes concernant la taille et la durée de vie de la batterie avant de pouvoir tester en profondeur le smartphone. Cependant, ces points se sont transformés en avantages qui parlent pour l’achat.

1. Taille: pourquoi le mini-écran n’est pas un problème

Et si je vous disais que l’écran de 5,4 pouces de l’iPhone 12 mini a essentiellement la taille de l’écran géant d’un Galaxy Note 20 Ultra? «Il est fou!» Vous pourriez penser maintenant. J’ai deux réponses à cela. Premièrement: oui, mais c’est bien connu. Deuxièmement: si vous vous inquiétez de la qualité des textes, des images et des vidéos sur un écran aussi petit, vous devez tenir compte de la densité de pixels. Parce que ça se voit. Voici quelques dates:

iPhone 12 mini (5,4 pouces): Full HD +, densité de pixels d’environ 475 ppp

(5,4 pouces): Full HD +, densité de pixels d’environ 475 ppp Galaxy Note 20 Ultra (6,9 pouces): QHD +, densité de pixels d’environ 500 ppp

(6,9 pouces): QHD +, densité de pixels d’environ 500 ppp Galaxy S21 (6,2 pouces): Full HD +, densité de pixels d’environ 420 ppp

(6,2 pouces): Full HD +, densité de pixels d’environ 420 ppp iPhone SE 2020 (4,7 pouces): HD, densité de pixels d’environ 326 ppp

L’iPhone 12 mini a une densité de pixels plus élevée que les plus grands Galaxy S21 et iPhone SE (2020) et peut même rivaliser avec un produit phare géant dans cette discipline. En pratique, cela signifie simplement: vous verrez autant de contenu à l’écran qu’avec les modèles plus grands, juste dans un facteur de forme plus petit.

Galaxy Note 20 Ultra et iPhone 12 mini: grâce à la densité de pixels élevée, la section de l’image visible est très similaire (© 2021 COURBE)

Et voici la blague: lorsque j’utilise l’iPhone 12 mini, je le tiens instinctivement plus près de mon visage que le Note 20 Ultra. En raison de la densité de pixels élevée, cela est possible sans aucun problème, sans que je puisse compter les pixels individuellement ou que l’image devienne floue pour moi. Donc si je réduis la distance, j’ai (presque) un écran aussi grand que le Note 20 Ultra. Surtout quand il s’agit de netteté. Surfer, regarder des vidéos, regarder des photos: la taille de l’iPhone 12 mini ne me dérange pas du tout grâce à sa haute densité de pixels. Même si j’utilise un appareil de test beaucoup plus grand en parallèle.

Il n’y a qu’une chose à considérer avant d’acheter l’iPhone 12 mini: les ailerons. Si vous continuez d’entendre de votre cercle d’amis que vous avez des mains énormes, vous devriez généralement rechercher un smartphone plus grand pour taper. Sinon, il tape très bien sur le petit téléphone portable.

2. Batterie: un régal pour les banques d’alimentation

Certains testeurs ont critiqué l’iPhone 12 mini pour sa petite batterie. Plusieurs fois, j’ai lu un temps de fonctionnement faible. L’un des principaux arguments pour lesquels vous devriez obtenir l’iPhone 12 tout de suite. Mais: je remarque très peu la courte durée de vie de la batterie. Deux heures de musique, plusieurs heures de surf, beaucoup de WhatsApp, une heure d’appels téléphoniques, parfois regarder une vidéo: dans la plupart des cas, je peux me débrouiller pendant 30 à 45 heures avec une seule charge de batterie. Je ne l’appelle pas mal du tout.

En fait, la faible capacité de la batterie de l’iPhone 12 mini peut même être un argument de vente. S’il te plait quoi? Attendez une minute, je vais vous l’expliquer: avez-vous une petite banque d’alimentation pratique avec, par exemple, 10 000 mAh? À quelle fréquence pouvez-vous l’utiliser pour charger complètement un smartphone Android avec une batterie de 4000 mAh? À droite, un maximum de deux fois.

Un petit écran consomme également peu d’énergie (© 2021 COURBE)

La batterie de l’iPhone 12 mini a cependant une capacité de 2227 mAh. Ma batterie externe de 10000 mAh peut charger complètement le téléphone mobile Apple environ quatre fois avant que la batterie externe elle-même n’ait à nouveau besoin d’énergie. C’est un énorme avantage pour moi, car je peux transporter assez d’énergie avec moi dans la poche de mon manteau pendant près d’une semaine. Cela devient encore plus pratique dès que les festivals de musique reprennent et que je dois me débrouiller sans électricité pendant des jours.

3. Fonctionnement: iOS 14 idéal pour une utilisation à une main

Nos lecteurs réguliers connaissent déjà la confession: je n’ai même pas de grandes mains pour un homme. Tout d’abord, un iPhone 12 mini devait apparaître pour que je puisse à nouveau atteindre tous les coins de l’écran avec mon pouce en utilisant une seule main. Et c’est idéal pour iOS 14: si vous souhaitez ouvrir le centre de messagerie ou le centre de contrôle, vous devez vraiment faire glisser votre doigt depuis le coin gauche ou droit en haut. Et je peux le faire sans avoir à ranger le café dans mon autre main.

Le centre de contrôle et le centre de notification s’ouvrent via les coins supérieurs gauche et droit. Avec le mini iPhone, vous pouvez le faire d’une seule main (© 2021 COURBE)

Dans de nombreux cas, il est très pratique pour moi d’avoir une seconde main gratuite. Néanmoins, vous pouvez essuyer confortablement sur l’iPhone 12 mini. Un pouce suffit pour tout l’écran. Sur un iPhone 12 et plus grand, j’aurais besoin de la trotteuse au plus tard chaque fois que je veux atteindre le coin opposé de l’écran. Et cela m’aurait agacé sur le long terme.

4. Technologie: un petit iPhone 12

Une chose que vous devriez également considérer: vous obtenez techniquement l’iPhone 12. Seulement un peu moins cher et avec un facteur de forme plus petit. Il n’y a que des différences dans la taille de la batterie (et l’autonomie). De plus, le mini téléphone mobile avec MagSafe charge près de trois watts plus lentement, mais ce n’est pas le monde.

En termes de caméra et de performances, cependant, vous n’avez pas à faire de compromis. Par quoi: Eh bien, tout dépend de ce que vous voulez faire avec le téléphone portable. Si vous jouez constamment à des jeux 3D complexes et que vous souhaitez profiter pleinement des performances susmentionnées, vous devriez vous procurer un autre smartphone. Le chipset A14 peut vider la batterie de l’iPhone 12 mini en quelques heures. Si le processeur démarre vraiment, il y a une consommation d’énergie proportionnellement élevée. Et un petit dispositif de stockage d’énergie l’a rapidement perdu.

5. Le truc avec le bureau à domicile

À l’heure actuelle, beaucoup d’entre vous sont certainement comme moi. Au lieu d’aller au bureau, vous vous asseyez dans votre bureau à domicile avec votre chemise chic. Il y a une chose ici dont on ne parle pas: après des mois au bureau à domicile, il y a des jours où les jeans ne vont pas au bureau. Au lieu de cela, les pantalons de survêtement, qui ne sont de toute façon pas visibles dans la réunion vidéo, prennent le relais.

L’iPhone 12 mini tient même confortablement dans la poche du pantalon de survêtement (© 2021 COURBE)

Le problème: jusqu’à présent, les smartphones plus grands que la diagonale d’écran de 6 pouces sont tombés tôt ou tard du pantalon de jogging que je connais. En raison de sa petite taille, cela ne m’est jamais arrivé avec l’iPhone 12 mini, il se trouve beaucoup plus solidement dans la poche lâche.

Conclusion: acheter ou pas?

Ces cinq points montrent clairement que le petit smartphone iOS m’a surpris à plusieurs endroits. Que vous deviez ou non acheter l’iPhone 12 mini dépend, bien sûr, de votre propre goût: appréciez-vous le fonctionnement à une main et appréciez-vous les vidéos? Attrape le! Voulez-vous toujours défier la puce A14? Obtenez un autre modèle. Aussi simple que cela.

