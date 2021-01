Elliot Page et sa femme Emma Portner divorcent après trois ans de mariage.

Dans une déclaration commune à People et à ET Online, le couple a déclaré: « Après beaucoup de réflexion et de réflexion, nous avons pris la difficile décision de divorcer après notre séparation l’été dernier. Nous nous respectons le plus et restons des amis proches. »

Selon TMZ, le Umbrella Academy star a déposé une documentation de divorce à Manhattan hier (mardi 26 janvier).

Page et Portner se sont mariés lors d’une cérémonie privée en janvier 2018.

Elliot a révélé que leurs noces avaient eu lieu au monde après avoir téléchargé trois photos sur Instagram, accompagnées d’une légende: « Je ne peux pas croire que j’arrive à appeler cette femme extraordinaire ma femme. »

Emma a apporté un soutien extraordinaire à son mari après qu’il est devenu transgenre.

Écrivant sur les réseaux sociaux, Portner, danseur et chorégraphe, a déclaré: « Je suis tellement fier de @elliotpage. Les personnes trans, queer et non binaires sont un cadeau pour ce monde.

«Je demande aussi de la patience et de l’intimité, mais que vous vous joignez à moi dans le soutien fervent de la vie trans chaque jour.

« L’existence d’Elliot est un cadeau en soi. Brille sur la douce E. Je t’aime tellement. »

Crédit: PA

Elliot a été inondé de soutien après avoir expliqué son identité de genre.

«Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique», a-t-il écrit.

«J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant.

« J’offrirai tout le soutien que je pourrai et je continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable. »

Bien que Page reçoive les cris de tout le monde à Hollywood ainsi que de gens du monde entier, il a averti qu’il y avait beaucoup de travail à faire dans la communauté.

L’acteur canadien a ensuite demandé la « patience », disant que si sa joie est réelle, elle est également fragile – admettre qu’il a «peur de l’envahissement, de la haine, des« blagues »et de la violence».

Il a déclaré: «Rien qu’en 2020, il a été rapporté qu’au moins 40 personnes transgenres ont été assassinées, dont la majorité étaient des femmes trans noires et latines.

«Aux dirigeants politiques qui travaillent pour criminaliser les soins de santé trans et nient notre droit d’exister et à tous ceux qui ont une plate-forme massive qui continuent de cracher de l’hostilité envers la communauté trans: vous avez du sang sur les mains. A lire : Tana Mongeau perd la vérification YouTube après avoir offert des nus aux électeurs de Biden

« Assez, c’est assez. Vous n’êtes pas » annulé « , vous faites du mal aux gens. Je suis l’une de ces personnes et nous ne resterons pas silencieux face à vos attaques. »

Page a ajouté: « J’aime le fait que je suis trans. Et j’aime le fait que je suis queer. Et plus je me tiens près et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis.