Pourquoi la chanson «  Yellow Bone  » de DaniLeigh est un autre exemple de privilège à la peau claire au sein de la communauté noire

Il y a plus d’une semaine, la chanteuse DaniLeigh a été critiquée pour avoir publié un clip maintenant supprimé d’une chanson qu’elle avait écrite intitulée « Yellow Bone » – qui est l’argot AAVE pour les femmes noires à la peau plus claire – sur les réseaux sociaux.

Immédiatement, elle a reçu une forte réaction de critiques de la part de la communauté noire.

Il semble que la conversation autour du colorisme – et le privilège d’être une femme noire à la peau claire – se passe toujours. Et pourtant, les gens ne semblent pas le comprendre pleinement.

Mais laissez-moi clarifier cela. Nous n’avons pas besoin d’un autre hymne à la peau claire.

Les femmes à la peau claire ont toujours été le choix par défaut en ce qui concerne les normes de beauté noires.

Ces idées sont nées du racisme et du regard de la société blanche. Cependant, le colorisme peut aller dans les deux sens dans la communauté noire.

Alors que les femmes aux tons plus foncés sont considérées comme moins désirables et moins respectables, celles qui ont la peau plus claire ne sont souvent pas considérées comme suffisamment noires, devenant complètement ostracisées par la communauté noire dans son ensemble.

Mais même si ces préjugés affectent à la fois les femmes noires à la peau claire et foncée, ce n’est un secret pour personne que le colorisme a été perpétuellement appliqué beaucoup plus aux femmes à la peau foncée.

L’histoire du colorisme remonte à l’esclavage. Lorsque les propriétaires d’esclaves se mêlaient de manière non consensuelle à leurs esclaves, ces enfants – qui sortiraient de la lumière – devenaient favorisés par le propriétaire d’esclaves et recevraient un traitement spécial.

Aujourd’hui, plus de quatre cents ans plus tard, une peau plus claire est toujours un trait favorable.

L’acte de colorisme, qui a été influencé et créé par les Blancs, semble ne causer que des dommages à la communauté noire. Cela nuit à notre estime de soi et perpétue encore plus notre haine de soi quand il s’agit de la façon dont nous sommes perçus par les Blancs.

Après avoir vu le contrecoup, DaniLeigh est allée sur Twitter pour exprimer son opinion sur le sujet.

Dans une série de tweets maintenant supprimés, le chanteur a commenté: «Pourquoi ne puis-je pas faire une chanson pour mes méchants à la peau claire? Pourquoi tu penseras que je déteste les autres couleurs alors qu’il y a des millions de chansons qui parlent de tous les types … pourquoi tu seras si sensible et que tu le prendras personnellement … gahhh putain. «

C’était une chose pour elle de faire la chanson, mais c’est une autre chose pour elle d’invalider complètement les sentiments des Noirs quand ils lui disent que sa chanson est nuisible.

Mais, il semblait qu’elle n’avait pas fini là-bas, tweetant à nouveau: « Je suis dominicaine … je suis espagnole. Je suis noire, je suis blanche … laissez-moi tranquille. »

Maintenant, ce n’est jamais à moi de contrôler la noirceur de quelqu’un d’autre, et d’être le juge si quelqu’un n’est pas «assez noir» ou est même noir du tout.

Mais, DaniLeigh semble penser que simplement parce qu’elle est de la République dominicaine, cela signifie qu’elle est automatiquement noire.

Etre dominicain n’est pas une race, c’est une ethnie. Et alors qu’une grande partie de la population de la République dominicaine est liée à la diaspora africaine – cela ne vous donne pas automatiquement une sorte de passe pour faire une chanson sur les femmes à la peau claire.

L’histoire de la République dominicaine et son identité avec la race sont complexes.

Certains Dominicains indigènes s’identifient comme « Indio » ou Espagnols au lieu de Noirs – même si leur race est définie comme Noire.

En raison de ce déni, les lignes semblent floues en ce qui concerne le recensement, ce qui complique encore davantage les personnes d’origine africaine. Et cette ligne floue permet à des gens comme DaniLeigh d’exploiter et de revendiquer Blackness.

Depuis, DaniLeigh s’est excusée pour sa chanson, bien que les excuses ne soient pas vraiment sincères.

Il y a beaucoup de choses qui n’allaient pas avec sa vidéo d’excuses.

Tout d’abord, elle s’enregistre portant des tresses de boîte et parlant dans un blaccent. Ensuite, elle nie être coloriste, même en utilisant l’expression séculaire de; «Eh bien, j’ai des amis noirs et un petit ami noir, alors comment suis-je raciste.» Ce qui est une excuse terne et une tactique très populaire pour excuser un comportement raciste.

Ce n’est même pas le fait qu’elle a utilisé cette phrase, mais plutôt qu’au lieu de dire Black, elle a fait référence à son petit ami rappeur. DaBaby comme un «homme au chocolat» et a utilisé le terme «amis mélanés».

DaniLeigh a poursuivi en disant qu’elle voulait juste une chanson pour les femmes à la peau claire, comme elle, et que Beyoncé était capable de faire une chanson sur les filles à la peau brune, alors elle devrait pouvoir faire de même.

Sauf, BeyoncéLa chanson de cette chanson était destinée à élever les filles à la peau brune qui sont souvent les plus touchées par les blagues racistes et ne sont pas représentées dans les médias. Alors que les femmes à la peau claire n’ont jamais eu à faire face à ces problèmes.

Il doit y avoir une certaine auto-réflexion quand il s’agit de personnes comme DaniLeigh et d’autres célébrités qui pensent que le colorisme n’existe pas – ou croient que leurs actions ne nourrissent pas davantage les stéréotypes négatifs.

