De rares images de Retour vers le futur remontent le temps avec Huey Lewis et les Pinheads

Des images rares de notre adolescent préféré qui voyage dans le temps, Marty McFly, se préparant à épater les juges avec ses doux coups de langue viennent de faire surface, et c’est un régal ! Jetez un œil au déchiquetage Michael J. Fox pour Huey Lewis secondes avant que Robert Zemeckis n’appelle à l’action. Même si nous savons qu’ils vont être « tout simplement trop bruyants », vous les encouragez toujours !

Maintenant, ce clip dure une minute et 29 secondes, mais il y a tellement de choses à disséquer ! Tout d’abord, nous avons Paul Hanson, célèbre professeur de guitare, (en fumant une clope sur le plateau ! Oh, les années 80…) donnant des ajustements de dernière minute à Retour vers le futur la star Michael J. Fox. Hanson serait également présent pour Lumière du jour, ce film où Joan Jett et Fox sont frères et sœurs dans un groupe, et ils doivent faire le choix de faire une tournée ou de soutenir la famille, et Trent Reznor est dans son groupe fictif The Problems dans la scène des bars avec un ivrogne et fumeur (! ) Michael J. Fox. Se concentrer! Voilà, si vous voulez voir.

Ok, ensuite nous avons Huey Lewis qui regarde et groove pendant que Michael déchiquete sur The Power of Love, en disant: « Parfait » et « C’est génial, Michael ». C’est tellement adorable ! Ensuite, Zemeckis donne à Huey des instructions sur la façon d’être le juge juste avant d’appeler à l’action. Alors que The Pinheads commencent à jouer, Huey hors caméra n’est décidément pas dans le personnage alors qu’il commence à se baisser et à hocher la tête. Il ne peut pas s’en empêcher ! C’est littéralement sa confiture !

Ensuite, la caméra passe à Huey, et nous connaissons tous sa décision. Meilleure chance l’année prochaine. Les vêtements carrés, les lunettes goober et le mégaphone, et il livre ses répliques. Il est tellement nerveux qu’il rit dès que les lignes sortent de sa bouche. A. Dorable. Le camée qu’il a failli refuser ajoute tellement de couches à la scène. Tellement heureux que vous ayez décidé de vous joindre à nous, Huey !

Il est difficile de décrire de manière adéquate l’impact de Retour vers le futur sur le cinéma et ses spectateurs à l’époque. J’ai un frère de vingt ans mon cadet qui est un parfait échantillon test pour voir si les films de ma jeunesse ont encore des jambes. C’est un cinéphile, ouvert à tous les genres, et il a aussi la vingtaine. Certains films que je considère nécessaires à regarder le déroutent. Retour vers le futur n’était pas l’un d’entre eux. Enfant, il avait tellement de questions et était ravi d’entendre les suites. J’avoue, j’ai regretté de lui avoir montré Le monde de Wayne quand il avait 10 ans, ou comme je l’appelle, l’été de Schwing ! Pouah.

Ajoutant à la tradition de Retour vers le futur, même dans un petit clip comme celui-ci transporte le spectateur à une époque extraordinaire du cinéma. La variété servie dans les années 1980 a donné à chacun un film préféré année après année. On nous a présenté des histoires, des personnages et des acteurs sur lesquels Hollywood s’appuie encore aujourd’hui. Pas plus tard qu’hier, il a été annoncé qu’ils refont The Lost Boys chez Warner Bros. Mes doigts se contracteraient si j’énumérais les remakes des années 80 annoncés cette année. J’ai cherché à savoir pourquoi nous sommes enthousiasmés par certains remakes comme Fletch, mais prépareraient une vengeance s’ils refaites Retour vers le futur. Des théories ?

Je sais que vous avez vu le produit fini, mais pour l’amour du bon vieux temps, voilà.

Sujets : Retour vers le futur