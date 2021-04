« Cobra Kai »: toutes les théories sur l’identité des parents de Tory Nichols

L’un des mystères que les fans de « Cobra Kai« L’espoir d’être résolu dans la quatrième saison de la série Netflix est l’identité des parents de Tory Nichols (Peyton List), qui ont rejoint la fiction, basée sur la franchise » Karate Kid « , en tant que rivale de Samantha, la fille de Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Jusqu’à présent, on sait seulement que sa mère est très malade et c’est Tory qui prend soin d’elle. Mais il est possible que dans les prochains épisodes, au moins un de ses parents soit montré. Même les fans ont déjà des théories à ce sujet, alors Screen Rant a partagé une liste d’idées qui ont été rejetées et de celles qui sont encore possibles.

ALI MILLS (REJETÉ)

Lorsque l’apparition d’Ali Mills (Elizabeth Shue) dans la troisième saison de «Cobra Kai», Beaucoup pensaient qu’elle serait la mère de Tory malgré le fait que la description des femmes mabas ne correspondait pas. En fin de compte, cette théorie a été écartée lorsque Ali a été présenté comme un médecin à succès avec une famille à Denver, au Colorado.

Ali Mills a rencontré Johnny Lawrence lors de la troisième saison de « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

JULIE PIERCE

Selon une théorie formulée par les adeptes de la série, Julie Pierce Pierce (Hilary Swank), la protagoniste de « Karate Kid 4 », est la mère de l’adolescente. Plusieurs années après les événements dudit film, Julie aurait pu se marier et fonder une famille. Cela expliquerait les capacités naturelles de Tory.

Pour l’instant, les créateurs de « Cobra Kai«Ils n’excluent pas la possibilité que Julie revienne dans la franchise, cependant, rien n’a encore été confirmé.

De nombreux fans de « Cobra Kai » se demandent pourquoi Julie Pierce n’est pas encore apparue dans la série (Photo: Sony Pictures)

JOHN KREESE

Certains soulignent que l’intérêt que Kreese montre à Tory depuis le début n’est pas seulement dû à ses compétences en karaté, mais parce qu’il est son père et tente de se rapprocher d’elle. La théorie indique que la jeune femme est le produit d’une aventure d’un soir que Kreese a eue il y a plusieurs années. Pour l’instant, ils ont des attitudes similaires.

Kreese a empêché l’homme qui loue la maison à Tory de causer plus de problèmes à la jeune femme (Photo: Netflix)

MIKE BARNES

Mike Barnes (Sean Kanan) était le rival de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) dans « Karate Kid III », où il s’est avéré plus impitoyable que Johnny, sans aucune chance de rédemption, afin qu’il puisse revenir dans le nouvel épisode de « Cobra Kai«En tant que père de Tory?

Cette théorie n’est également basée sur aucune preuve solide, mis à part certaines similitudes entre les personnages, notamment la façon dont Tory a combattu Sam dans le combat au lycée à la fin de la deuxième saison. Il a même été mentionné qu’il pourrait être le père de Miguel.

Sean Kanan a joué Mike Barnes dans «Karate Kid III» (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

TERRY SILVER

Après les flashbacks qui ont montré comment l’amitié de John Kreese et Terry Silver a commencé, et l’appel que le sensei de Cobra Kai a lancé à la fin de la troisième saison de la série Netflix, beaucoup espèrent que le personnage joué par Ian Thomas Griffith réapparaîtra. Versement. Au point qu’ils croient qu’il pourrait être le père de Tory, et auparavant, il a été désigné comme le père possible de Miguel.

Terry Silver était l’un des méchants de « Karate Kid 3 » et pourrait revenir dans « Cobra Kai » (Photo: Columbia Pictures)



NÉERLANDAIS

Dutch (Chad McQueen) est le seul membre du gang d’origine de Johnny qui n’est pas encore apparu en tant qu’invité sur « Cobra Kai». Au cours de la deuxième saison, il a été dit qu’il purgeait une peine dans une prison fédérale, alors peut-être que dans la quatrième tranche, il sera libéré et décidera de rendre visite à sa fille Tory.