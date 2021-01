« Acacias 38 »: pourquoi TVE a annulé la série après six ans

« Acacias 38 » est une série espagnole se déroulant entre 1899 et 1920 qui suit un groupe de bonnes et les familles bourgeoises pour lesquelles elles travaillent. Une histoire de riches et de pauvres qui reflète la confluence de deux mondes dans un même espace. Mais la fiction créée en avril 2015 prendra fin après six ans.

Peu de temps après l’annonce des nouvelles signatures du projet créé par Susana López Rubio, Aurora Guerra, Miquel Peidró et Josep Cister, RTVE a annoncé l’annulation de sa longue série quotidienne après près de 1500 épisodes.

Le tournage des derniers chapitres de « Acacias 38« , Avec Rosina (Sandra Marchena), Servando (David V. Muro), Fabiana (Inma Pérez-Quirós), Don Ramón (Juanma Navas), Felipe (Marc Parejo), Casilda (Marita Zafra) et Lolita (Rebeca Alemañy), se terminera en mars 2021.

POURQUOI TVE A-T-IL ANNULÉ «ACACIAS 38»?

Bien qu’il s’agisse de la série quotidienne la plus longue TVE, la chaîne espagnole a décidé d’y mettre fin, mais n’a pas dévoilé ses raisons. Vous pouvez cependant penser aux cotes d’audience, comme le souligne FormulaTV « Acacias 38«A toujours conservé les mêmes données d’audience, réussissant à fidéliser son audience depuis sa création avec ses intrigues et ses sauts temporels qui s’étalaient sur plusieurs années à la fin du 19e et au début du 20e siècle.

Selon ses créateurs, le roman s’inspire de drames internationaux tels que «Maids and Ladies», «Downton Abbey» ou «Up and Down». Une autre de ses références sont les textes de Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán ou Vicente Blasco Ibáñez.

Selon Vertele, ce qui a réussi à captiver les téléspectateurs, ce sont les intrigues entrelacées des habitants de la rue qui donnent son nom à la fiction. «La fin tragique shakespearienne de Germán (Roger Berruezo) et Manuela (Sheyla Fariña), le mal infini de Cayetana Sotelo-Ruz (Sara Miquel) et Úrsula Dicenta (Montse Alcoverro) ou d’Aurelio et Genoveva (Carlos de Austria et Clara Garrido) ».

Les acteurs de « Acacias 38 », lors de la présentation de la première saison de la série (Photo: RTVE)

Alors peut-être annuler «Acacias 38» est liée à l’enregistrement des problèmes causés par la crise sanitaire mondiale. Le tournage a été interrompu en mars 2020 et repris à la mi-mai. Pour éviter de manquer de chapitres TVE diffusé un demi-épisode de la série chaque jour, pour un total de deux épisodes et demi par semaine. Et à partir du 15 juin 2020, la série est revenue à la normale.

D’un autre côté, TVE Ils n’ont pas encore annoncé ce qui se passera après la fin de « Acacias 38», Ni que telenovela n’occupera son horaire, puisque cette production est arrivée dans le but d’occuper la position de« Amar en temps tourné »après son départ pour Antena 3.