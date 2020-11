À quoi ressemblerait une Alfa Romeo Giulia GTA? Le totem électrique Automobili GT est la réponse

Hérésie? Laissons cette « discussion philosophique » pour un autre jour, car la profondeur des changements apportés à ce Totem Automobili GT électrique par rapport à la voiture sur laquelle elle était basée, une Alfa Romeo Giulia GT Junior 1300/1600 (1970-1975) est telle qu’elle est en fait autre chose.

Il ne reste que 10% du châssis d’origine, qui a été «coulé» sur une nouvelle base en aluminium et renforcé avec un arceau intégré. Les panneaux de carrosserie ne sont plus métalliques et ont été fabriqués en fibre de carbone, ce qui a permis de purifier encore plus les lignes de l’original. Sans oublier que, à l’image de la muse inspirante, la Giulia GTA, le corps était proprement «musclé».

Pour façonner les 95 kg de fibre de carbone qu’il contient, il faut 6000 heures réparties par 18 artisans!

Et bien sûr, sous le capot, nous ne trouverons pas de quatre cylindres «toxiques» en ligne – en fait, sous le capot, nous ne trouverons aucun moteur. Celui-ci, désormais électrique, a été installé directement sur l’essieu arrière dans une nouvelle sous-structure créée à cet effet. Il y a 525 ch (518 ch) et 940 Nm, des chiffres totalement impensables lorsque la Giulia GTA dominait les circuits des années 60 – la Giulia GTA la plus puissante sur la route était fixée à 115 ch, celle de compétition à 240 ch (GTAm).

Avec autant de puissance et de force, il ne faut que 3,4 secondes pour atteindre 100 km / h, le moteur électrique voyant ses besoins énergétiques supprimés par une batterie de 50,4 kWh de «seulement» 350 kg. De quoi faire 320 km d’autonomie à … rythmes normaux.

Un électrique qui prétend ne pas être électrique

L’ironie du Totem Automobili GT Electric se révèle dans l’ampleur des mesures prises par ses créateurs pour rendre l’expérience de conduite la moins… électrique possible. Ils ont effectivement essayé d’imiter tout ce qu’un moteur à combustion interne peut apporter pour enrichir l’expérience de conduite.

Oui, ce véhicule électrique fait non seulement du bruit mais est capable de simuler diverses courbes de couple et de puissance, des rapports de transmission (avez-vous vu la poignée de la boîte à l’intérieur?), Un effet de frein moteur, tout comme une voiture authentique avec moteur thermique. Tous les paramètres sont personnalisables et nous pouvons choisir parmi un certain nombre de moteurs et les modifier à notre guise.

Oui, c’est une poignée qui émule l’action d’une vraie boîte de vitesses manuelle!

A cet effet, la GT Electric est également équipée de 13 haut-parleurs McFly, capables de générer jusqu’à 125 dB (!) De son externe, afin de garantir que tout le bruit et même les vibrations que seul un moteur à combustion interne peut (pourrait) ?) generate – Playstation est devenu réel! Un aperçu de l’avenir?

Seulement 20 unités

Les premières livraisons du Totem Automobili GT Electric devraient débuter à l’été 2022. Seules 20 unités seront produites – la plupart semblent déjà avoir trouvé un propriétaire, dit Totem Automobili -, avec des prix à partir de 430 mille euros!