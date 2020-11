Jang Wonyoung d’IZ * ONE a été aperçu avec un livre photo NSFW à l’aéroport

IZ * ONE se sont rendus à l’aéroport de Haneda à Tokyo et, comme d’habitude, ils ont rencontré un groupe important de fans japonais. Un fan a réussi à avoir une photo de Jang Wonyoung et après une enquête plus approfondie sur les images, on peut remarquer quelque chose dans la main de Jang Wonyoung.

C’est un livre photo de Miru Shiroma qui est membre de NMB48 et a concouru sur Produire 48 avec les membres de IZ * ONE.

Comme l’image de couverture pourrait le suggérer, les livres photo J-Pop ont tendance à être de nature plus risquée.

Cela a conduit WIZ * ONE à plaisanter sur le fait que Wonyoung devrait rester à l’écart de ce livre car elle est encore mineure. Il est probable que la jeune idole souhaitait simplement soutenir son compagnon Produire 48 candidate lors de son séjour au Japon!