Marvel Studios refuse de ramener Iron Man: Tony Stark est mort, et c’est notre histoire

Personne n’est jamais vraiment parti, surtout dans le monde de la bande dessinée. Mais, au moins pour le moment, Tony Stark est bon et vraiment mort. Ceci, selon la vice-présidente exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, qui dit qu’ils n’ont pas l’intention de ressusciter Homme de fer après le chant du cygne de Robert Downey Jr. Avengers: Fin de partie.

Comme les fans de l’univers cinématographique Marvel le savent sûrement, Iron Man s’est sacrifié à la fin de Avengers: Fin de partie pour arrêter Thanos et sauver l’univers. Mais étant donné la popularité du personnage et la nature de l’univers, des questions subsistent quant à savoir si les jours de Robert Downey Jr. dans le MCU sont vraiment comptés. Victoria Alonso, dans une récente interview avec une publication espagnole, a clairement indiqué que Tony Stark n’était plus.

« Tony Stark est mort. Et c’est notre histoire. Résurrection, je ne sais pas, je ne sais pas comment nous le ferions. Il me semble que l’histoire de Tony Stark est racontée par nous. Par conséquent, il a laissé son héritage, qui il est par exemple dans Spider-Ma, parce que Peter Parker a été un faux fils, donc vous voyez beaucoup de ce que Tony Stark aurait été dans Peter Parker. Et il me semble que vous le voyez constamment dans la façon dont une personne influence l’autre. Mais non, pour le moment, nous n’avons aucun projet. «

L’interview a été traduite de l’espagnol donc elle est imparfaite. Quoi qu’il en soit, il n’est pas difficile d’en comprendre l’essentiel. Homme de fer nous a présenté le MCU en 2008 et RDJ est rapidement devenu le visage de cet univers. Pendant plus d’une décennie, les cinéphiles se sont rendus en masse pour voir Tony Stark et ses collègues Avengers sur grand écran, générant des milliards au box-office. Mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Tony Stark a rencontré une fin appropriée et significative en Fin du jeu. Le ramener ne servirait qu’à ternir ce qui a été accompli.

Cela dit, il existe des moyens pour qu’une nouvelle version d’Iron Man apparaisse sur toute la ligne. Pour un, Docteur Strange dans le multivers de la folie va ouvrir l’idée du multivers Marvel. Cela signifie que nous pourrions, en théorie, obtenir un nouveau Tony Stark dans un univers alternatif, ou quelque chose du genre. Il y avait aussi des rumeurs autour d’un Coeur de pierre film en développement, ce qui amènerait Riri Williams en tant que super-héros qui reprendrait le rôle d’Iron Man.

Robert Downey Jr., quant à lui, a déclaré qu’il en avait fini avec Marvel et qu’il était passé à d’autres projets. L’acteur essaie actuellement d’obtenir Sherlock Holmes 3 sur le terrain et espère qu’il pourra transformer cela en un Sherlock Holmes univers cinématographique. Selon la rumeur, Downey apparaîtrait dans Veuve noire. Cependant, puisque le film se déroule entre Captain America: guerre civile et Avengers: guerre à l’infini, cela ne ferait pas obstacle à la continuité. Cette nouvelle nous parvient via Clarin.

Sujets: Iron Man, Disney