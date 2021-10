Returnal Update 2.0 vous permet enfin de suspendre votre course

Abonnez-vous à Push Square sur

Facilement la fonctionnalité la plus demandée depuis le lancement de Returnal en avril, les joueurs pourront enfin quitter le jeu sans perdre la progression de leur course actuelle. Le développeur Housemarque appelle l’option « Suspendre le cycle », et elle sera introduite avec la grande mise à jour 2.0 du jeu, qui est sortie aujourd’hui.

Pour être clair, ce n’est pas la même chose que de sauvegarder votre jeu – vous ne pouvez pas continuer à partir des données suspendues plus d’une fois. Housemarque explique : « En suspendant le cycle, Returnal créera simplement un point de suspension à usage unique, et une fois que vous aurez repris le jeu, le point de suspension est supprimé et ne peut plus être utilisé. Votre jeu continuera directement à partir du moment où vous l’avez quitté, et si vous souhaitez suspendre à nouveau le cycle, votre progression sera enregistrée à partir de ce nouveau point. »

Vous ne pouvez pas non plus suspendre votre course pendant les cinématiques, les combats ou le jeu à la première personne, alors utilisez-le judicieusement.

Ce n’est pas tout pour la mise à jour 2.0, cependant. Un mode photo dédié est également ajouté au jeu, qui peut être activé à tout moment en dehors des cinématiques et des sections à la première personne. Returnal peut être une très jolie exclusivité PlayStation 5, nous sommes donc sûrs que les gens vont bientôt prendre des photos brillantes.

Jouez-vous toujours à Returnal ? Peut-être que cette mise à jour vous ramènera? Continuez le cycle dans la section commentaires ci-dessous.