À quelle heure Netflix publie-t-il de nouvelles émissions et épisodes?

Netflix diffuse généralement des émissions de télévision à 00 h 01, heure du Pacifique (heure du Pacifique). Voici l’heure à laquelle ils seront libérés dans votre pays.

Au cours des dernières années, Netflix s’est construit un statut de télévision événementielle. Que ce soit la nouvelle saison de Choses étranges, Toi ou la finale tant attendue Le stand des baisers film, les fans meurent d’envie de commencer à regarder la seconde sortie sur le streamer. Et la seule question sur toutes les lèvres est généralement la suivante: à quelle heure Netflix lance-t-il de nouvelles émissions et de nouveaux films?

Les heures de sortie de Netflix peuvent être difficiles à déterminer si vous n’êtes pas au courant, en particulier lorsque vous prévoyez de vous lever tard pour regarder les premiers épisodes ou d’essayer d’entasser l’épisode 1 dans votre trajet du matin.

LIRE LA SUITE: Ce hack de génie Netflix vous permet de voir la première chose que vous avez regardée

En raison des droits de diffusion en continu et du fait qu’il s’agisse ou non d’une série originale de Netflix, certaines émissions et certains films ont des dates de sortie différentes de celles d’autres. Mais n’ayez crainte, car tout ce que vous devez savoir sur l’heure de sortie de Netflix locale est répertorié ci-dessous. Bonne diffusion, vous des animaux sales.

Voici toutes les heures de sortie de Netflix, en fonction de votre pays …

Horaires de sortie de Netflix: découvrez à quelle heure les nouvelles émissions sont diffusées dans votre pays. Image: freestocks via Unsplash, Netflix

À quelle heure Netflix lance-t-il de nouvelles émissions?

Les nouveaux films et émissions originaux de Netflix sortiront presque toujours à minuit, heure du Pacifique. En effet, l’heure de sortie est basée sur l’heure du siège de Netflix en Californie. Cela signifie que l’émission sera diffusée à la fois dans le monde entier, mais à une heure différente selon le pays dans lequel vous vivez.

Aux États-Unis, de nouvelles émissions et films seront disponibles à 12 h 01 (PT) et à 3 h 01 (HE).

Au Royaume-Uni, de nouveaux spectacles et films seront disponibles en streaming à 8h01.

En Europe continentale, de nouveaux spectacles et films seront disponibles en streaming à 9h01.

Consultez la liste complète des heures de sortie ci-dessous pour votre ville, en fonction de l’heure de sortie à minuit 1 heure du Pacifique en Californie. ici.

(Remarque: il y a parfois quelques semaines en mars et octobre où l’heure d’été affectera l’heure de sortie dans des pays en dehors des États-Unis.)

Les premières de la saison 3 de Stranger Things … 00 h 01 PDT

3 h 01 HAE

4 h 01 BRT

7 h 01 UTC

8 h 01 BST

12 h 31 IST

15 h 01 CST

16 h 01 KST planifiez en conséquence! – Netflix États-Unis (@netflix) 3 juillet 2019

À quelle heure les émissions originales non Netflix sont-elles publiées?

Parfois, des émissions qui ne sont pas des originaux Netflix seront diffusées à des moments différents.

Selon le site Web d’aide de Netflix, ils déclarent: « Dans ces situations, une émission télévisée ou un film sera disponible à minuit, heure du Pacifique, dans les régions où il est considéré comme un original Netflix. Dans les régions où il n’est pas considéré comme Netflix original, il sera disponible à minuit, heure locale. «

Un autre exemple d’épisodes tombant à des moments différents est Riverdale, qui est diffusée sur The CW aux États-Unis et est considérée comme une série originale de Netflix au niveau international.

La nouvelle saison ne sera pas disponible sur US Netflix tant qu’elle ne sera pas terminée sur The CW. Cependant, pour les utilisateurs internationaux de Netflix, de nouveaux épisodes de Riverdale arrivent généralement sur la plate-forme le lendemain de sa diffusion sur The CW. Au Royaume-Uni, de nouveaux épisodes de Riverdale devient disponible à 8 h 01 GMT (00 h 01, heure du Pacifique), car il est considéré comme un original Netflix.

Spectacles comme Course de dragsters de RuPaul suivez également ce calendrier de diffusion international.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂