Les affiches de mouvement de la guerre de demain unissent l’armée de combattants extraterrestres de Chris Pratt

Un bon nombre de films ont été retardés au cours de la dernière année et demie. Parmi eux se trouvait Paramount La guerre de demain. Le film devrait sortir cet été et son compte Twitter a récemment publié des affiches de mouvement épiques pour ses personnages. L’aventure de science-fiction, qui devait sortir dans les salles l’hiver dernier, sortira à la place numériquement sur Amazon Prime le 2 juillet 2021. Vous pouvez consulter les affiches ci-dessous.

La guerre de demain parle de Dan Forester, enseignant et père de famille (joué par Chris Pratt) qui est recruté par un groupe de voyageurs dans le temps à partir de l’année 2051 pour lutter contre une invasion extraterrestre dans le futur que l’humanité est en train de perdre. Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec un scientifique brillant et son père séparé dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.

Le film est réalisé par Chris McKay lors de ses débuts au cinéma. McKay est un gagnant d’Emmy connu pour sa barre Le film Lego Batman et devait auparavant diriger un solo Nightwing film pour WB (https://45secondes.fr/nightwing-movie-director-chris-mckay/). Amazon a acquis les droits de distribution de primordial pour la somme exorbitante de 200 millions de dollars. Amazon semble très confiant dans son investissement. Voici ce que la directrice des studios d’Amazon, Jennifer Salke, avait à dire à propos du film

« La guerre de demain sera un événement mondial qui surprendra et ravira nos clients du monde entier. Le réalisateur Chris McKay a brillamment conçu cette évasion de science-fiction unique et pleine d’action qui gardera le public sur le bord de leur siège et tirera sur leur Nous ne pourrions être plus heureux de poursuivre notre relation avec Chris Pratt, qui apporte une telle puissance de star dynamique au film avec David Ellison et l’équipe de Skydance, alors que nous partageons ce film passionnant avec les fans. «

Un premier aperçu de La guerre de demain est sorti en avril et une bande-annonce a été publiée plus tôt cette semaine. À en juger par le premier regard et les affiches animées, le film semble prometteur. Il a une gamme de stars comprenant de grands noms comme Chris Pratt, Yvonne Strahovski (Chuck, Dexter), JK Simmons (Coup de fouet, invincible), Betty Gilpin (LUEUR), ainsi que Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong et Keith Powers.

David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer et Adam Kolbrenner sont producteurs avec Pratt producteur exécutif. Derrière la caméra se trouvent Zach Dean comme écrivain, Larry Fong (300, gardiens) en tant que directeur de la photographie, et Lorne Balfe (MissionImpossible: Fallout) en tant que directeur musical. Avec un casting aussi talentueux à la fois devant et derrière l’écran, la guerre de demain devrait s’avérer être un succès à succès pour Amazon. Avant de partir, lisez ce que Chris McKay avait à dire sur son film

« Je suis tellement fier de cette incroyable distribution et de cette équipe qui a travaillé dans des circonstances difficiles pour créer un film d’action de science-fiction unique et original … quelque chose qui est de plus en plus rare. Regarder cette équipe d’acteurs et d’artisans mélanger sans effort action, horreur et comédie , et le drame était un rêve devenu réalité pour moi … et j’espère ravira le public cet été. «

