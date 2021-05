Vincent Price et son héritage éternel dans la culture populaire

Le 27 mai 1911, il y a exactement 110 ans, Vincent Leonard Price Jr est né dans le Missouri, aux États-Unis, connu dans le reste du monde sous le nom de Vincent Price, un nom qui à ce jour est presque synonyme d’horreur et de mystère pour le old school, en plus d’être l’une des figures les plus influentes de la culture populaire.

Le travail d’acteur de Price est légendaire, principalement dans ses rôles dans des films en noir et blanc tels que « House of the Haunted Hill » et « The Fly », en plus de ses multiples protagonistes dans les adaptations d’Edgar Allan Poe, l’une des principales références du gothique Littérature.

Vincent Price est considéré comme l’un des acteurs les plus prolifiques de l’ère du cinéma classique, avec près de 200 crédits par représentation à l’écran, 37 d’entre eux appartenant totalement au genre de l’horreur, étendant son travail sur une carrière de soixante ans.

Avec une apparence élégante et raffinée et une voix douce et subtile capable de terrifier même les plus courageux des téléspectateurs, Vincent Price est considéré à ce jour comme «l’icône de l’horreur» par excellence. Mais derrière son statut actuel de figure culte, qu’est-ce qui rend Price si attrayant, même pour les jeunes générations? Comment se fait-il que son impact sur la culture populaire soit toujours aussi pertinent?

John Waters, l’autoproclamé «Empereur du mauvais goût» et le tristement célèbre cinéaste «Pink Flamingos», aurait ceci à dire à propos de Price lors d’une conversation avec Turner Classic Movies: «Un sourcil levé et vous saviez que vous étiez sur le point d’être excité par un méchant chic, diabolique et sympathique. Je ne peux pas imaginer ces films sans Vincent Price. »

Inutile de dire que Price a également été une grande source d’inspiration pour le travail de Tim Burton. En 1982, alors que le cinéaste travaillait encore comme animateur pour Walt Disney Pictures, Burton fait ses débuts avec le court métrage en stop-motion « Vincent », dans lequel un garçon accro aux histoires d’Edgar Allan Poe, adopte dans sa vie quotidienne le Vincent La personnalité de Price.

Le court métrage présentait Price comme narrateur, et de nombreux fans de Burton le citent comme la principale source de leur connaissance de l’existence de l’acteur. Price collaborera à nouveau avec Burton en ayant une apparition spéciale dans le film de 1990 « Edward Scissorhands », jouant l’inventeur.

La présence de Vincent Price n’est pas étrangère à l’industrie de la musique, étant responsable de la sinistre narration de « Thriller », l’une des chansons les plus emblématiques de Michael Jackson, ainsi que de la collaboration avec Alice Cooper sur « Devil’s Food » et sa télévision spéciale MTV correspondante . Le groupe de hard rock Deep Purple rendra hommage en 2013 avec le single « Vincent Price ».

C’est peut-être le regard constant de Vincent Price, qui a conservé une apparence rappelant le méchant classique, et la combinaison de cela avec sa voix et ses manières modestes qui le rendent si attrayant pour le grand public, mais à ce jour, peu de gens commentent négativement sur leur travail. Il n’y a peut-être pas de raison à sa validité à long terme, mais il est possible qu’elle puisse être étendue dans les années à venir.