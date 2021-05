Qui sont-ils? Les héros les plus puissants de Marvel

le Univers cinématographique Marvel est né avec la première tranche de Hombre de Hierro, un héros qui n’a pas joui d’une grande popularité auprès du grand public. L’histoire est connue, Robert Downey Jr. a donné une performance d’acteur qui a mis en évidence l’histoire de Tony Stark et a poussé les dirigeants et les créatifs de la marque à façonner le MCU. De cette façon, les héros de la marque atteindraient le grand écran, même dans les grands assemblages de personnages tels que Avengers. Le public devait découvrir les aventures de la Captain America, Thor, Black Widow ou Hulk, parmi la large offre de merveille.

Puis et progressivement les héros de la marque arrivaient au cinéma jusqu’à terminer ce qu’on appelle le Saga de l’infini où tout au long de trois phases, ils ont fait face à la menace cosmique de Thanos, le Mad Titan qui voulait éradiquer la moitié de la vie de l’Univers. Les champions de la justice sont divers et leurs exploits, légendaires. Alors: quel est le héros le plus puissant de merveille? Voici un classement.

+ Découvrez les héros Marvel les plus puissants

5. Iron Man

Tony Stark est un milliardaire quelque peu égocentrique qui a été kidnappé par l’Organisation des dix anneaux pour construire une arme pour eux. Stark a non seulement évité ce destin, mais a construit un armure spéciale cela lui a permis d’échapper à ses ravisseurs. Depuis, il a amélioré la combinaison qui sert à la fois de protection et d’arme. Sa créativité est inépuisable, tout comme ses actes héroïques, qui sont ornés d’un charisme qui le distingue parmi les héros de la Terre.







4. Hulk

le Dr Bruce Banner a subi un accident avec ce qu’on appelle le rayonnement gamma et depuis lors, chaque fois qu’il devient enragé, il se transforme en Ponton, l’homme incroyable. Sa force et son endurance sont surhumaines et font de lui un match redouté pour tout méchant qui croise son chemin. Ponton fait partie de la Avengers et en tant que tel a défendu la Terre contre des rivaux tels que Loki, Ultron et Thanos. Dans Endgame, Banner et Hulk sont fusionnés dans le même personnage: Professeur Hulk.







3. Thor

le Asgard Dieu du tonnerre, propriétaire du marteau Mjolnir, a la force du fils de Odin. Thor Il est venu sur Terre lorsque son père l’a expulsé d’Asgard pour son attitude arrogante et combative. Puis il a découvert l’humilité et l’amour chez les humains, devenant un champion de la justice et faisant partie de la Avengers. La puissance de la foudre et du tonnerre l’accompagne ainsi qu’une force inépuisable. Thor il se battra toujours pour les non protégés même si Internet se moque des jambes de son interprète, Chris Hemsworth.







2. Sorcière écarlate

Wanda Maximoff rencontré le Avengers lors des événements présentés dans Age of Ultron. Elle et son frère Pietro ont perdu leurs parents pendant la guerre. Wanda voulait se venger sur Tony Stark car une arme produite par le millionnaire a mis fin à la vie de ses parents. Les Maximoff ont appris que Avengers ils sont du côté du bien. Wanda a des pouvoirs télépathiques et télékinésiques. Elle peut voyager entre différentes dimensions et cette capacité pourrait modifier le MCU pour toujours.







1. Capitaine Marvel

Pendant le vol d’essai d’un avion expérimental, quelque chose ne va pas et le capitaine Carol Danvers absorbe l’impact de l’explosion du moteur léger plus l’énergie de l’élément cosmique connu sous le nom de Tesseract. Cette combinaison inhabituelle lui donne un grand pouvoir, mais en même temps elle perd le souvenir qu’elle retrouvera plusieurs années plus tard, de retour sur Terre. Nick Fury, le responsable de BOUCLIER, implique Danvers dans le Guerre de l’infini contre Thanos. Capitaine Marvel est un élément clé de ce conflit, même le sauvetage Tony Stark d’un destin fatal dans l’espace extra-atmosphérique.