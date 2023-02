Disney voulait jeter Kevin Feige, qui l’a sauvé ?

in

Le patron des films du MCU a failli perdre son poste à la demande d’un investisseur.

© IMDbKévin Feige.

Il semble incroyable qu’après tant d’années à la tête de la Univers cinématographique Marvel (MCU) et avec ce qu’il a montré qu’il est capable de faire, Kévin Feige Il était sur le point de perdre son poste. Dans une interview à CNBC Il a été révélé qu’il tournait en 2015 lorsque le cinéaste a failli être licencié pour Disney. Qu’est ce qui s’est passé?

Selon le PDG de Disney, Bob Igerle président de Divertissement Marvel, Isaac « Ike » Perlmutter il a demandé à plusieurs reprises d’être démis de ses fonctions. Apparemment, cet exécutif a travaillé dur pour mettre nelson peltzun investisseur avec qui il travaille, devant merveillemais Iger a pris sur lui de rejeter cette proposition à plusieurs reprises.

« En 2015, il a tenté de tirer Kévin Feigequi menait les études merveillela production cinématographique du moment, et j’ai pensé que c’était une erreur alors je suis intervenu et j’ai empêché que cela se produise »il a pointé iger. Il a ensuite expliqué : « Je crois que Kévin C’est un cadre incroyablement talentueux, vous savez, le parcours de merveille Parle pour lui-même ».

Éviter Ike Perlmutter comme président de Divertissement Marvel pourrait saper la position de Kévin Feige, Bob Iger j’ammène à Studios Marvel à un autre domaine de Disney et le confier à Alan Corne. Ce cadre était celui qui accompagnait Feige jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite et quitte l’entreprise en 2021.

+ Combien Disney a payé pour Marvel

Bob Iger sait très bien ce merveille vaut pour Disney et qu’une grande partie de ce poids est due au travail qui Kévin Feige agit en tant que principal responsable de la mcu. Il y a presque 14 ans, alors que la franchise ne sortait que deux films, Hombre de Hierro et L’incroyable Hulk (avec Edward Norton et Mark Ruffalo), la société de la souris a déboursé 4 milliards de dollars.

