À quelle heure commence la première de l’épisode 4 de House of the Dragon sur HBO Max

House of the Dragon lancera son nouveau chapitre sur la plateforme HBO Max, poursuivant cette histoire qui a captivé tout le monde. Vérifiez l’heure exacte de sa première dans votre pays !

© HBOÀ quelle heure est la première de l’épisode 4 de House of the Dragon sur HBO Max.

Maison du Dragon atteint l’écran HBO et le service de streaming hbo max le 21 août, réalisant à partir de là un nouveau phénomène lié à l’univers de jeu des trônes. L’émission originale n’avait pas laissé le meilleur sentiment après un huitième volet raté, mais les fans savourent chaque semaine avec un nouveau chapitre de cette histoire basée sur le roman. Feu et sang par George RR Martin sur la famille Targaryen. Vérifiez à quelle heure le chapitre 4 sort!

Auparavant, le roi Viserys Ier Targaryens décidé de se marier Haute tour d’Alicentla fille de sa main Otto. Son frère, Démonétait à Peyredragon et attire l’attention en volant un œuf de dragon pour un fils supposé, mais Rhaenyra il voyage sur son dragon pour le récupérer sans recourir à la violence. D’autre part, Corlys Velaryon Il s’est éloigné de la couronne après avoir refusé la proposition que le roi épouse sa fille et s’allie à Daemon dans une guerre contre les pirates des côtes.

« Secondes de son nom »était le titre sélectionné par la production pour le troisième épisode qui a un saut dans le temps de deux ans. Viserysdéjà marié avec Alicenteut son fils qu’elle décida d’appeler Aegon II, tout comme le Conquérant de Westeros. La jeune Hightower est à nouveau enceinte, tandis que Rhaenyra elle reste loin d’eux croyant qu’avec l’enfant sa présence en tant qu’héritière ne sera plus nécessaire.

Après avoir assisté à une célébration pour l’anniversaire d’Aegon II, Rhaenyra ses sentiments négatifs quant à une chance de s’asseoir sur le trône de fer augmentent lorsque Jason Lannister propose d’être sa femme et on découvre que son père veut qu’elle ait un mari. Finalement, Viserys I Il précise qu’il n’est pas dans son intention de la forcer à se marier et qu’elle soit liée à qui elle veut, en plus de réitérer sa position selon laquelle elle est sa seule héritière au pouvoir.

D’autre part, Démon Oui Corly’s continuent leur guerre sur les Marches de Pierre contre Craghas Drahar, dans laquelle ils sont désavantagés. Pour cette raison, le roi décide d’envoyer des hommes et des navires pour vaincre les pirates, mais son ego est blessé. Démon Il se rend seul sur l’île ennemie et simule une reddition, puis riposte jusqu’à ce qu’il tue Craghas. Avec cette victoire, il espère retourner à Westeros et être considéré comme un homme qui n’a pas besoin de son frère pour mener ses batailles.

+ Quand est-ce que la première de l’épisode 4 de House of the Dragon

Le quatrième chapitre de Maison du Dragonintitulé « King of the Narrow Sea », sera présenté en première ce dimanche 11 septembre sur HBO et sur la plateforme HBO Max. Il aura une durée de 1h30 avec le synopsis suivant : « Après avoir conquis toutes les îles sauf deux, Daemon s’est déclaré roi des marches de pierre et de la mer étroite, couronné par Corlys le serpent de mer ». Vérifiez à quelle heure il ouvre!

+ À quelle heure commence la première de l’épisode 4 de House of the Dragon

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Chili, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 11 septembre)

