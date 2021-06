À l’occasion de la Journée mondiale des océans, Adrian Grenier connecte les soins personnels et les soins de la Terre — Spotify

Acteur Adrien Grenier est connu pour son travail sur des films comme Le diable s’habille en Prada et l’émission de télévision Entourage, mais hors caméra, il construit un autre type de pod. C’est un écologiste passionné et, en 2015, il a cofondé l’association Baleine solitaire, une organisation dédiée à la construction d’une communauté, à la connexion avec l’océan et à la lutte contre les déchets plastiques. Le nom de l’association est inspiré d’une baleine que les chercheurs ont surnommée « la baleine la plus solitaire au monde” parce qu’il chante à une fréquence différente du reste de l’espèce.

Pour raconter l’histoire de Baleine solitaire et son activisme, l’acteur et environnementaliste a organisé une playlist Spotify exclusive en collaboration avec Client Terre, Baleine solitaire #PlaylistsForEarth. En l’honneur de la Journée mondiale des océans, Pour l’enregistrement rencontré Adrian pour parler de son travail.

Quel impact espérez-vous que Lonely Whale ait sur le monde ?

Notre mission n’est pas de nous débarrasser des plastiques à usage unique ou de sauver l’océan, mais plutôt de nous connecter les uns aux autres et de créer des liens avec l’océan. Grâce à la connexion, à travers notre expression personnelle et collective de ce qui est possible, nous commençons à faire les choix qui reflètent nos valeurs.

Notre mascotte de héros, la baleine solitaire, a cherché une connexion toute sa vie, appelant à une fréquence unique de 52 hertz. La leçon que j’ai apprise de lui n’est pas seulement le pouvoir d’expression unique, mais aussi l’importance de trouver des liens et des liens les uns avec les autres. J’ai toujours imaginé un monde sans plastique dans l’océan, où les êtres humains étaient plus gentils les uns envers les autres, les gens ne souffraient pas autant et nous nous soucions davantage des animaux et du bien-être des espèces non humaines.

Beaucoup de choses ont changé dans notre prise de conscience et notre compréhension du changement climatique depuis que vous avez fondé l’organisation en 2015. Comment cela a-t-il changé votre rôle avec Lonely Whale et votre vision du développement durable ?

Chez Lonely Whale, nous croyons vraiment que les soins personnels sont des soins de l’océan. De plus en plus, les gens reconnaissent que pour guérir le monde à l’extérieur d’eux-mêmes, ils doivent guérir ce qui est à l’intérieur de leur entourage immédiat. Une grande partie de l’activisme traditionnel a été de nature coloniale, le complexe sauveur de vouloir sortir et «sauver le monde» tout en étant assis sur les mains ou en ne se regardant pas dans le miroir. Je vois beaucoup de gens commencer à s’éveiller à cela, au changement qui est là entre leurs propres mains.

Comment les gens ont-ils réagi à la mission de Lonely Whale ? Trouvent-ils une connexion avec l’océan, les uns avec les autres ?

C’est absolument incroyable—notre communauté s’est vraiment développée de manière significative au cours des dernières années. Nous avons travaillé avec des particuliers pour créer un certain nombre de programmes visant à réduire le plastique. Nous avons lancé un mouvement de sensibilisation autour des plastiques à usage unique qui se retrouvent dans l’océan, en commençant par la plus petite unité de mesure : la paille en plastique. Cela a été le point d’entrée vers le plus grand défi de réduire notre consommation de plastiques à usage unique.

Nous avons également commencé NextWave Plastics, qui rassemble un consortium d’entreprises avec une empreinte mondiale qui se sont toutes engagées à trouver un cas d’utilisation pour le plastique destiné à l’océan. L’objectif est d’empêcher les plastiques d’aller dans l’océan et de les remettre dans l’économie. Et nous avons lancé Camp d’entraînement des héros de l’océan, c’est-à-dire plus de 300 jeunes âgés de 8 à 18 ans de 30 pays différents qui se réunissent dans une conférence de style camp d’entraînement pour en apprendre davantage sur la santé des océans, la science et se connecter sur leurs valeurs communes. Cela a été absolument incroyable.

Je suis vraiment ravi de dire que nous sortons maintenant un film sur l’épidémie de solitude dans notre culture, le besoin de connexion et comment cette solitude crée des symptômes d’autodestruction et de destructivité environnementale dans notre culture. Le film sort le 9 juillet. Il s’appelle La baleine la plus solitaire : à la recherche de 52.

Le jour de la Terre, vous avez posté un vidéo sur votre Instagram partager certains changements que vous avez récemment apportés à votre vie pour être plus proche de la nature. Qu’est-ce qui a inspiré ces changements de vie ?

Mes objectifs pour la plupart de ma vie étaient de nature commerciale. Je cherchais à gagner de l’argent, à construire, à grandir et à accumuler. Maintenant, je mets mon énergie au service de la nature, au service de ma famille et plus présente dans mon quotidien. J’ai vécu sur une vague de FOMO. Avec le recul, c’est comme si tout était toujours nouveau, et je me demandais toujours ce qui allait suivre. Ce n’est qu’au cours des dernières années que j’ai vraiment réalisé que je devais absolument m’engager envers mes principes et mes idées. Une chose de type « pratiquez ce que vous prêchez ». Maintenant, je me penche et je m’installe pour être plus en contact avec la nature. J’ai déménagé dans une ferme. Je passe mes journées à jardiner et à cultiver et à prendre soin de la terre. Et je suis tellement, tellement heureux.

Comment les chansons que vous avez choisies pour #PlaylistsForEarth s’intègrent-elles dans la mission Lonely Whale ?

Je voulais raconter une histoire avec la playlist, exprimer mon point de vue personnel sur l’environnementalisme et me demander ce que signifie être écologiste, ce que signifie prendre soin de la Terre. Je crois vraiment que la réponse est, d’abord et avant tout, un effort de prendre soin de soi et de reconnaître que vous faites partie de la nature. Vous êtes une belle expression de la nature. Alors si vous voulez prendre soin de la nature, prenez soin de vous. Et alors cela se répandra vers l’extérieur de l’intérieur de vous. Prendre soin de soi équivaut à prendre soin de la Terre. Nous avons tous besoin de grandir, d’assumer la responsabilité de nous-mêmes et de la terre, et de reconnaître que c’est notre maison.

