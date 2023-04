A Bronx Tale est-il sur NETFLIX ? Où voir le succès de Robert de Niro

streaming

On vous dit sur quelle plateforme le premier film de Robert de Niro est disponible.

©IMDBLe film a été réalisé par et interprété par Robert de Niro.

Au Bronx telet C’est l’un des films tendances et ce n’est pas pour moins car depuis sa première, le film avec Robert de Niro a remporté plusieurs prix, et nous vous disons si la bande est disponible dansNetflix ou où vous pouvez le voir.

le synopsis de Une histoire du Bronx note que grandir dans le Bronx dans les années 1960, Un adolescent est déchiré entre son père ouvrier et un patron du crime violent mais charismatique. tandis que le père du jeune homme s’inquiète de l’amitié de son fils avec le gangster local.

+ Une histoire du Bronx est-elle sur Netflix ?

Le film de 1993 n’est actuellement pas disponible sur NetflixCependant, pour certains pays, comme le Mexique, Le film de Robert de Niro est disponible sur la plateforme de streaming Tubiqui est également gratuit.

Quel est le casting de A Bronx Tale ? Le film a été réalisé et joué par Robert de niro et aussi des étoiles Chazz Palminteri, Lillo Brancato, François CAPRA, Taral Hicks, kathrine narducci, Joe Pesci et de plus.

Tubi est une plateforme de Fox Entertainment en collaboration avec Tv Azteca et étant gratuite, elle propose quelques publicités, cependant, elles sont moins nombreuses qu’à la télévision. En Amérique latine, il est également disponible au Costa Rica, en Équateur, au Salvador, au Guatemala et au Panama.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?