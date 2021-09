Dragon Prince Saison 4: Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Le Prince Dragon a été lancé dur, rapide et furieux au cours de ses trois premières saisons. Certains des acteurs et de l’équipe d’Avatar: The Last Airbender ont créé la série animée de Netflix, qui a diffusé 27 épisodes en un peu plus d’un an. Eh bien, vous n’avez pas tout à fait tort s’il semble que la date de sortie de Dragon Prince Saison 4 ne viendra jamais.

Quelque chose retarde la production de The Dragon Prince, qu’il s’agisse d’accusations de sexisme ou de l’ajout de Netflix renouvelant la série jusqu’à la saison 7 (ou une combinaison des trois). Nous ne savons toujours pas quand la saison 4 sera diffusée après la diffusion de la saison 3 en novembre de l’année dernière.

Bien qu’on ne sache pas tout sur The Dragon Prince Season 4, on en voit quand même beaucoup. Les détails de l’intrigue de cette saga fantastique et de son avenir ont été révélés et d’autres façons dont cette série fantastique se développera en dehors de Netflix.

Prince-dragon Date de sortie de la saison 4

Il y a eu des spéculations sur la date de sortie de la saison 4 sur TheDragonPrince.com depuis la publication d’un article de blog le 3 février. Tenant compte de la situation dans son ensemble (c’est nous qui soulignons), notre

L’équipe a travaillé dur depuis que la série Dragon Prince a reçu le feu vert pour vous apporter cette prochaine phase avec soin, passion et créativité. Malgré la pandémie affectant tous les aspects du processus de production, cette échelle de production nécessite toujours beaucoup de temps. Il vous présentera de nouveaux domaines passionnants de Xadia à explorer. Nous écrivons et assemblons les scripts et assemblons l’équipe de production. À ce stade, nous ne pouvons pas confirmer de date de sortie pour la saison 4, mais vous pouvez être assuré que les deux prochaines saisons vaudront bien la peine d’attendre !

L’équipe du prince dragon n’a commencé à travailler sur la saison 4 qu’après que Netflix a renouvelé la série jusqu’à la saison 7. Il est difficile d’être définitif à ce stade, mais si nous lisons entre les lignes, nous constatons qu’ils ont commencé à travailler sur la saison 4 après que Netflix ait renouvelé la série jusqu’à la saison 7. De plus, le processus d’écriture initial peut prendre plus de temps que d’habitude, car l’équipe doit livrer quatre saisons entières.

Néanmoins, si la production a lieu vers juillet 2020, juste après l’annonce du Comic-Con, on peut probablement s’attendre à ce que la saison 4 sorte sur Netflix vers la fin 2021.

Inverse a parlé à Ehasz et Richmond de l’avenir de la série lors de la sortie de la saison 3 en 2019. Nous avons obtenu quelques détails juteux, mais pas grand-chose d’autre.

Prince-dragon Acteurs de la saison 4

Alors que la date de sortie de la saison 3 de Netflix approchait, des rumeurs d’un environnement de travail sexiste chez Wonderstorm (la société qui produit The Dragon Prince et d’autres produits de divertissement) ont commencé à circuler.

Danika Harrod et Lulu Younes (responsable du développement communautaire et assistante aux scénaristes, respectivement) ont quitté leur emploi et annoncé leur démission sur Twitter. Les femmes, en particulier, ont été maltraitées dans les deux bureaux en raison de l’atmosphère toxique qui y règne.

Quand j’ai commencé à travailler là-bas, nous étions trois femmes queer. Nos voix n’ont pas été entendues dans les discussions sur les femmes, les problèmes liés aux thèmes ou aux personnages LGBTQ », a tweeté Harrod à l’époque.

« Nous avons estimé que la compagnie d’Aaron, l’émission d’Aaron, les histoires d’Aaron étaient toujours à lui (oui, même celles impliquant des femmes, des personnes de couleur et des personnages LGBTQ+) », a-t-elle poursuivi, « et nous vous mettrions toujours en danger si vous l’aviez fait Pas d’accord. »

Prince-dragon Intrigue de la saison 4

Le prince dragon se déroule sur le continent magique Xadia, nous en verrons donc beaucoup plus.

« L’histoire va continuer à montrer des cercles de plus en plus larges dans le monde. La politique des elfes et des humains va être de plus en plus mise en avant », a déclaré Justin Richmond à Inverse.

De plus, nous apprendrons à connaître des personnages intéressants, notamment le mystérieux et maléfique elfe Startouch, Aaravos et les intrigants elfes du feu du soleil.

En ce qui concerne Aaravos, Ehasz a déclaré :

« Les deux prochaines saisons exploreront les perceptions des personnages sur Aaravos, comment ils ont réalisé ce qui se passait et l’ont emprisonné… Guérir et reconstruire le monde sera difficile, et particulièrement si Aaravos revient ou essaie de revenir dans le monde après avoir potentiellement été un des forces mystérieuses qui ont plongé le monde dans ce gâchis.

en ce qui concerne Claudia, Ehasz nous a dit :

« Il y a des choses incroyables dans la saison 4 – malgré qu’elle soit drôle, excentrique et toutes les choses que nous aimons chez elle – mais elle est une force motrice du récit et elle devient un acteur extrêmement important. »