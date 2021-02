Comment Elon Musk a détruit par inadvertance la réputation d’une application innocente

C’est arrivé: Elon Musk affirme sur Twitter qu’il va se connecter à Clubhouse, des milliers d’utilisateurs recherchent le réseau social sur Android (qui n’est pas là) et trouvent une application innocente, désormais détruite sur la base d’évaluations négatives.

Il semble que Club House est à la mode, et ce nouveau réseau social « audio uniquement » qui est également exclusif pour iOS, pour l’instant, est utilisé par des célèbres et célébrités comme un Elon Musk qui a accidentellement tué une application innocente sur Google Play.

L’affaire est tellement curieuse que les collègues de 9to5Google n’ont pas pu éviter de l’examiner, et c’est cela Le tweet d’Elon Musk informant qu’il se connecterait au Clubhouse il y a quelques nuits, il a déchaîné la folie dans les réseaux, avec des milliers d’utilisateurs se précipitant pour télécharger l’application que, malheureusement, est pour l’instant exclusif à iOS.

Et ce qui s’est passé sur Android, vous vous demandez peut-être … Eh bien, ce qui devait arriver s’est passé dans l’océan des applications qu’est aujourd’hui Google Play, avec tous l’essaim d’utilisateurs recherchant «Clubhouse» dans le magasin et trouvant une application innocente du même nom (ou un nom similaire), qui n’avait rien à voir avec le réseau social créé en 2020 par Paul Davidson et Rohan Seth.

Réaliser que ce n’était pas réellement Clubhouse, le réseau social audio, la majorité a laissé des évaluations négatives dans l’application Google Play avec des notes de 1 sur 5, détruisant sa réputation au point que ses créateurs ont décidé de le supprimer temporairement de l’App Store de Google.

Clubhouse, l’application disponible sur Android, était en fait un outil de gestion de projet

Pas que l’application Clubhouse que les utilisateurs ont trouvée sur Google Play était un faux opportuniste, et cette application est dans la boutique Android depuis juin 2019 en tant que un outil de gestion et d’administration de projet avec plus de 100000 pré-téléchargements et une réputation bâtie sur un travail acharné, un développement qui remonte à 2016 et qui s’est maintenant effondré.

Ce n’est pas non plus quelque chose de nouveau pour Clubhouse Software, Inc., qui depuis décembre, ils ont eu des notes de 1 point sur 5 par les utilisateurs qui viennent à eux confus, à qui ils vous invitent à visiter la page amusante clubhouse.io/which-clubhouse qui explique quel Clubhouse est chacun.

En tout cas, car ce n’est plus un événement isolé mais à partir d’un barrage de scores négatifs à la suite du message d’Elon Musk et du tourbillon ultérieur, le PDG et fondateur de Clubhouse Software, Kurt Schrader, a confirmé sur Twitter J’ai dû retirer la candidature momentanément depuis Google Play Store « Parce que tout le monde s’inscrivait et se mettait en colère contre eux pour ne pas être une application de chat vocal ».

Le même tweet a confirmé qu’il ne prendrait sa retraite que la même nuit et que le matin, Clubhouse, l’application de productivité, serait à nouveau disponible comme d’habitude.

Je veux juste donner un grand cri à toutes les personnes dans le @Club House communauté qui nous a aidés en sautant pour corriger les personnes qui sont déroutées par une autre application du même nom. Nous apprécions beaucoup vous tous et votre aide pendant que nous travaillons à travers cela. 🙏 – Kurt Schrader (@kurt) 1 février 2021

En tout cas, depuis son retour Clubhouse a une note Google Play de 2,9 pour le moment, qui consiste en des évaluations normales des utilisateurs accompagnées de un grand nombre d’avis avec 1 étoile qui disparaissent petit à petit alors que le désordre disparaît.

En fait, dans les dernières heures aussi de nombreux utilisateurs ont téléchargé l’application pour voter avec 5 étoiles faire ce qu’on appelle littéralement un « Éteignez le feu avec le feu », compensant ainsi la note moyenne.

Pendant ce temps, de Google, ils travaillent pour supprimer les avis qui ne reflètent pas la fonctionnalité ou la qualité des applications dans Play Store, et de votre côté, Clubhouse le réseau social confirme Quoi « Ils commencent maintenant à travailler sur leur application pour Android, qui arrivera bientôt ».

