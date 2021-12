La maison originale de « Home Alone » est disponible sur Airbnb

Décembre a commencé et avec son arrivée, la saison de Noël s’ouvre officiellement, ce qui signifie pour beaucoup de revoir les bandes classiques de la saison, qui, année après année, sont constamment répétées à la télévision et à ne pas manquer lors du marathon de Noël » Home Alone « .

Sorti en 1990, le film réalisé par Chris Columbus a catapulté l’enfant star Macaulay Culkin à la gloire dans le rôle de Kevin McCallister, qui, après une série d’enchevêtrements, est laissé seul à la maison alors que sa famille se prépare à passer Noël en Europe. Ce qui commence comme une période de paix et de bonheur en étant capable de faire tout ce que vous voulez se transforme en une bataille rangée pour défendre votre maison contre une paire de voleurs dangereux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: David Dastmalchian rejoint l’enregistrement sur Boston Strangler

« Home Alone » est devenu un véritable classique culte pendant la saison des vacances, donnant naissance à une suite directe, à deux films avec un casting complètement différent et à la production de « Home Sweet Home Alone », un redémarrage produit pour Disney + qui est légèrement connecté à la bande originale.

Avant la première du nouveau film, l’immense maison utilisée lors du tournage du film original fera l’objet d’une offre spéciale à partir du 12 décembre lorsqu’elle sera louée via la plateforme Airbnb, où se trouve l’acteur Devin Ratray, en charge d’incarner Buzz McCallister ( le frère aîné de Kevin), servira d’hôte pour la soirée, qui a été prévue pour quatre personnes par groupe.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nicolas Cage incarnera Dracula dans le spin-off « Renfield »

L’expérience Airbnb présente Ratray restant dans le personnage du film alors qu’il offre aux visiteurs «beaucoup des meilleures pizzas de Chicago», un dîner de macaroni au fromage Kraft chauffé au micro-ondes aux chandelles, une rencontre rapprochée avec une tarentule et un Lego spécial. mis en cadeau.

« Nous sommes peut-être plus vieux et plus sages maintenant, mais nous ne serons jamais trop vieux pour les folies des fêtes », note Buzz dans le communiqué de presse spécial. Airbnb a promis qu’un don des bénéfices serait versé à l’hôpital pour enfants La Rabida de Chicago, qui se consacre à l’amélioration des conditions de vie des patients souffrant d’affections compliquées ou de maladies chroniques.