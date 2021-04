Snowpiercer Il est revenu sur l’écran Netflix avec sa deuxième saison et est redevenu une tendance après une première partie qui faisait fureur en 2020. La série TNT est déjà la troisième plus regardée au monde et en Amérique latine, il fait partie du Top 10 dans des pays comme l’Argentine, le Brésil, le Chili et la Colombie. Si vous avez déjà vu les 10 nouveaux épisodes et que vous en voulez plus, Cette liste vous aidera à trouver 7 séries similaires que vous aimerez sûrement. Prends note!

7 séries que vous devriez regarder sur Netflix si vous aimez Snowpiercer

TRIBES D’EUROPE

An: 2020

Saisons: une

Protagonistes: Henriette Confurius, Oliver Masucci, David Ali Rashed, Emilio Sakraya, Ana Ularu, Melika Foroutan, James Faulkner, Marie Mouroum, Igor Pecenjev, Alain Blazevic, Lenka Regulyová, David Bowles, Pavel Bédi, Benjamin Sadler, Klaus Tange.

Dirigée par: Florian Baxmeyer et Philip Koch.

Terrain: En 2074, trois frères se battent pour changer le destin de l’Europe, désormais gouvernée par différentes tribus depuis qu’une catastrophe mondiale a fracturé le continent en d’innombrables micro-États opposés.







LE SORCELEUR

An: 2019

Saisons: une

Protagonistes: Henry Cavill, Freya Allan, Millie Brady, MyAnna Buring, Anya Chalotra, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Jodhi May, Eamon Farren, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Joey Batey, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Maciej Musial.

Dirigée par: Lauren Schmidt.

Terrain: le démoniste Geralt, un chasseur de monstres, tente de trouver sa place dans un monde où les gens sont souvent plus méchants que les bêtes.

VERS LE LAC

An: 2020

Saisons: une

Protagonistes: Viktoriya Agalakova, Viktoriya Isakova, Kirill Käro, Aleksandr Robak, Maryana Spivak, Natalya Zemtsova, Yuriy Kuznetsov, Eldar Kalimulin, Aleksandr Yatsenko, Aleksey Dmitriev, Anna Mikhalkova, Igor Savochkin, Dzhmyitriy Pavel.

Dirigée par: Pavel Kostomarov.

Terrain: Confrontés à un virus terrifiant qui transforme Moscou en ville des morts, les survivants se sont lancés dans un long et dangereux voyage vers le nord pour trouver un pavillon de chasse isolé sur une île déserte.







DERRIÈRE SES YEUX

An: 2021

Saisons: une

Protagonistes: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo, Tyler Howitt, Aston McAuley, Kamontip Krissy Ashton, Pierre Bergman, Richie Lawrie, Anna Charlotte Clark, Rob Horrocks, Joakim Skarli.

Dirigée par: Steve Lightfoot.

Résumé: Une mère célibataire entre dans un monde de mauvaises manipulations en entamant une liaison avec son patron et une amitié secrète avec son épouse énigmatique.







CARBONE MODIFIÉ

An: 2020

Saisons: deux

Protagonistes: Anthony Mackie, Martha Higareda, Chris Conner, Dichen Lachman, Ato Essandoh, Renee Goldsberry, Lela Loren, Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht, Michael Shanks, Sen Mitsuji, James Saito.

Dirigée par: Laeta Kalogridis.

Terrain: le seul soldat survivant d’un groupe de guerriers vaincus lors d’un soulèvement contre le nouvel ordre mondial doit résoudre un meurtre.







CELUI

An: 2021

Saisons: une

Protagonistes: Hannah Ware, Stephen Campbell Moore, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa, Dimitri Leonidas, Diarmaid Murtagh, Zoe Tapper, Gregg Chillin, Pallavi Sharda, Amir El-Masry, Wilf Scolding, Jana Pérez, Albano Jerónimo, Simone Kirby, Carlos Kaniowsky, Eduardo Lloveras, Paul Brennen.

Dirigée par: Jeremy Lovering, Catherine Morshead, Brady Hood.

Terrain: une société futuriste où les gens ont la chance de rencontrer leur partenaire parfait avec un test ADN. Rebecca dirige une entreprise qui est chargée de dire aux gens qui leur correspond idéal avec une étude génétique.







LOIN

An: 2020

Saisons: une

Protagonistes: Hilary Swank, Josh Charles, Ato Essandoh, Talitha Bateman, Mark Ivanir, Ray Panthaki, Vivian Wu, Monique Gabriela Curnen, Gabrielle Rose, Felicia Patti, Jessica Garcie, Fiona Fu, Veena Sood, Quynh Mi, Brian Markinson.

Dirigée par: Andrew Hinderaker.

Terrain: Emma Green se lance dans une mission sur Mars à la tête d’un équipage international, laissant son mari et sa fille adolescente derrière.