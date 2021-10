Les créateurs de Ted Lasso font équipe avec How I Met Your Mother Star pour une nouvelle série

Au Apple TV + ils continuent avec l’idée de développer des contenus exclusifs et un nouvel ajout au catalogue vient d’être confirmé. Aux offres de L’émission du matin et Ted lasso, deux de ses productions les plus reconnues, ajoutera une nouvelle comédie. Il sera créé par les responsables de la réalisation du spectacle Jason Sudeikis, avec l’une des stars de Comment j’ai rencontré votre mère.

Avec le nom Contraction, la comédie a été approuvée pour produire une première saison de dix épisodes. ça va être la vedette Jason segel, connu pour son rôle de Marshall Eriksen, qui sera scénariste et producteur exécutif aux côtés Bill Laurent et Brett Goldstein. Télévision Warner Bros. Elle s’impliquera également en tant que producteur, aux côtés de la société de Laurent, Doozer.

La série se concentrera sur un thérapeute en deuil qui commence à briser les normes établies pour sa profession et à dire à ses patients ce qu’il pense de leurs problèmes. Cela apportera des changements à la fois pour la vie des personnes qui sont traitées avec lui et pour lui-même. Ce sera la deuxième série qui Segel étoile pour Apple TV +comme ce sera aussi dans le film Le ciel est partout, qui n’a pas encore été publié.

Pour Goldstein et Laurent C’est un exemple de plus que la plate-forme est confiante dans ses capacités. À la fin prix emmy Non seulement ils ont battu le record de nominations pour une nouvelle série, mais ils ont également remporté 7 prix, dont celui de la meilleure comédie. En outre, Goldstein il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle.

Servant, une série à ne pas manquer si vous avez Apple TV +

Dans le catalogue de Apple TV + il existe une production d’horreur parfaite pour ceux qui aiment les productions maladroites. Produit par M. Night Shyamalan, se concentre sur la vie d’un couple de parents pour la première fois dont le fils meurt et est remplacé par une poupée afin que sa mère puisse faire face à la perte. Dans la recette, une nounou d’origine religieuse très orthodoxe entrera en jeu, qui arrivera avec des changements inattendus à la maison.

Les stars de la série Lauren Ambroise, Toby Kebbell et Nell tigre gratuit, et a la participation stellaire de l’une des figures de Harry Potter, Rupert Grint. Il a été créé par Tony basgalop et il a déjà deux saisons complètes disponibles que vous ne pourrez pas arrêter de regarder. Le troisième versement est annoncé pour 2022.

