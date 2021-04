7 séries comme The Good Doctor qui ne sont pas Grey’s Anatomy ou New Amsterdam

Depuis sa création en 2017, Le bon docteur est devenu l’une des séries dramatiques médicales les plus populaires au monde, ainsi que d’autres grandes productions telles que Grey’s Anatomy et New Amsterdam. Le spectacle a été créé par David Shore et Daniel Dae Kim, et est basé sur la série sud-coréenne du même nom, par Park Jae-bum. Jusqu’au moment a quatre saisons que vous pouvez voir sur Amazon Prime Video ou Sony Amérique latine. Si vous l’avez déjà vu et que vous en voulez plus, la liste suivante est pour vous. Regardez les fictions similaires!

+7 séries similaires à The Good Doctor qui ne sont pas Grey’s Anatomy ou New Amsterdam:

– Le résident

An: 2018

Saisons: 4

Protagonistes: Emily VanCamp, Matt Czuchry, Manish Dayal

Parcelle: Un médecin charmant et arrogant de l’hôpital Chastain Park Memorial ouvre les yeux d’un résident idéaliste de première année sur la réalité de la vie hospitalière, soulignant que la pratique de la médecine est une entreprise comme les autres.







– Ronde de nuit

An: 2014

Saisons: 5

Protagonistes: Eoin Macken, Brendan Fehr, Jill Flint

Parcelle: Night Shift nous présente la vie aseptique et ennuyeuse de Chuck et comment sa vie prend un changement brusque lorsqu’il est transféré à l’équipe de nuit de la maison funéraire où il travaille et rencontre le bavard et désordonné Bill.

– Chicago Med

An: 2015

Saisons: 5

Protagonistes: Torrey DeVitto, Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta

Parcelle: Les médecins et les infirmières du service des urgences du Gaffney Medical Center de Chicago, le plus achalandé de la ville, se battent chaque jour pour sauver la vie de leurs patients et faire fonctionner le système.







– 3 livres

An: 2006

Saisons: 1

Protagonistes: Stanley Tucci, Mark Feuerstein, Armando Riesco

Parcelle: Le titre fait référence au fait que le cerveau humain moyen pèse environ trois livres. La série suit les carrières médicales de l’éminent neurochirurgien Douglas Hanson et de son protégé, Jonathan Seger. Le spectacle a été promu comme « Le prochain grand drame médical ».







– Transplantation

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Hamza Haq, Laurence Leboeuf, John Hannah

Parcelle: Transplant est une série de médecins qui suit l’histoire de Bashir ‘Bash’ Hamed, un médecin syrien venu au Canada en tant que réfugié pendant la guerre civile syrienne, alors il est en train de reconstruire sa carrière de médecin dans l’urgence. département du York Memorial Hospital de Toronto.







– Pure Genius: des idées qui sauvent des vies

An: 2016

Saisons: 1

Protagonistes: Augustus Prew, Brenda Song, Dermont Mulroney

Parcelle: James Bell, un milliardaire de la Silicon Valley qui rêve de construire un hôpital doté d’une technologie de pointe pour traiter des maladies rares et incurables. Il fait équipe avec un chirurgien anticonformiste, le Dr.







– Code noir

An: 2015

Saisons: 3

Protagonistes: Rob Lowe, Marcia Grey Harden, Benjamin Holligsworth

Parcelle: La série se concentre sur le fictif «Angels Memorial Hospital», où les résidents de première année et leurs collègues instructeurs doivent traiter les patients dans une salle d’urgence avec une capacité dépassée en permanence et des situations qui exigent des performances optimales.