7 raccourcis secrets de l’application Google

Tirez le meilleur parti de l’application Google sur votre téléphone Android avec ces 9 raccourcis utiles.

En plus de vous permettre rechercher ou lire des actualités, la Application Google pour les téléphones Android il cache également certaines fonctions cachées. En fait, il est très probable que vous n’en tirez pas le meilleur parti à cette application utile.

Et c’est que si nous combinons certains des Utilitaires de l’application Google avec les raccourcis l’écran d’accueil natif d’Android, vous pouvez passer au niveau supérieur Utilitaire de l’application Google. Dans cet article, nous sélectionnons les meilleurs raccourcis que vous pouvez utiliseret comment vous pouvez les amener à l’écran d’accueil de votre mobile.

Le temps

Vous pouvez télécharger l’une des nombreuses applications météo pour Android qui existent … ou vous pouvez se tourner vers google.

Le moteur de recherche comprend sa propre «mini application» de la météo, à partir de laquelle consulter l’état de la météo en temps réel et les prévisions pour les prochains jours, de manière très simple et avec toutes les fonctions dont une application pourrait avoir besoin de ce type.

Si tu veux, tu peux aussi avoir un accès direct à cette application météo intégrée au moteur de recherche sur votre écran d’accueil. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir le moteur de recherche, de rechercher «heure» et dans le panneau en haut, de toucher l’icône à trois points pour terminer en sélectionnant l’option «Ajouter à l’écran d’accueil».

Alors, le raccourci horaire sera sur l’écran d’accueil de votre mobile comme s’il s’agissait d’une application supplémentaire, mais sans prendre de place depuis votre mobile.

dictionnaire

Google vous permet également avoir un raccourci vers votre dictionnaire sur l’écran d’accueil de votre mobile. Pour ce faire, vous devez rechercher la définition d’un mot dans le moteur de recherche, et attendez qu’une fenêtre contextuelle apparaisse indiquant l’option amener un raccourci vers le dictionnaire sur votre écran d’accueil. Acceptez la boîte de dialogue et attendez que l’icône apparaisse sur l’écran du lanceur.

Google Travel

Bien que Google ait décidé charge l’application Google Trips, le service continue de fonctionner et constitue un excellent moyen de organiser nos escapades recueillir des informations sur les lieux à visiter, des informations sur les réservations et d’autres informations utiles.

En fait tu peux suivre en utilisant Google Travel comme s’il s’agissait d’une application. Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir le site Web Google Travel sur votre mobile à partir du navigateur mobile, d’ouvrir le menu des paramètres et d’appuyer sur « Installer l’application » ou « Ajouter à l’écran d’accueil ». Ainsi, vous aurez le application web google travel sur l’écran d’accueil de votre mobile et vous pouvez y accéder à tout moment.

Rappels

Parfois, il peut également être utile d’avoir accès à tous vos rappels Google sur l’écran d’accueil du mobile. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les mêmes étapes que dans le processus précédent, mais en utilisant le site Web Google Reminders au lieu du site Web Google Trips.

Les collections

Si vous n’utilisez toujours pas les collections de Google, il vous manque l’un des outils les plus utiles que le grand G.

Avec eux, vous pouvez enregistrer des informations de toutes sortes. Des images que vous trouvez sur Google aux emplacements Google Maps, aux pages Web, aux recettes, aux articles et bien plus encore.

Et si vous les utilisez déjà, vous pouvez créer un raccourci vers vos collections pour y accéder à tout moment depuis l’écran d’accueil. Ouvrez simplement le site Web des collections sur votre mobile et, dans le menu des paramètres du navigateur, appuyez sur « Ajouter à l’écran d’accueil ».

Assistant Google

L’une des fonctions les plus utiles – et les moins connues – de l’Assistant Google est la résumé de la journée que l’Assistant génère pour nous. Il est possible d’y accéder si, au exécutez l’assistant, vous touchez l’icône qui représente une boîte de réception.

Si c’est la première fois que vous ouvrez ce panneau, vous verrez une carte indiquant la possibilité de ajouter un raccourci vers ce résumé sur l’écran d’accueil. Si au moment où vous avez décidé de défausser cette carte, vous devrez supprimer des données de l’appli Google de réapparaître.

Google Lens

Ajouter le raccourci vers Google Lens à l’écran d’accueil est un peu plus facile, car a sa propre application disponible sur le Google Play Store. Par conséquent, vous n’avez besoin que de installez l’application et ajoutez l’icône à l’écran d’accueil. Maintenant vous pouvez rechercher avec la caméra mobile.

