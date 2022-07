Ce que l’on sait de la saison 5 de « Virgin River »

Après ce qui s’est passé avec Mel et Jack dans la quatrième saison de « A place to dream »fans de drame netflix Ils attendent avec impatience le cinquième opus, qui a été confirmé par la populaire plateforme de streaming en septembre 2021 et continuera de raconter l’histoire des habitants de Virgin River.

La production des douze nouveaux épisodes de la série basée sur le roman homonyme de Robyn Carr a débuté le 18 juillet 2022 à Vancouver, BC, Canada, comme annoncé sur la page Instagram de la série.

De même, What’s on Netflix a rapporté que le tournage devrait se terminer le 10 novembre 2022. Donc, A quand la cinquième saison de « Rivière Vierge” ?

L’expression de Jack et Mel en apprenant les tests ADN dans le dernier chapitre de « Virgin River 4 » (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS DE LA SAISON 5 DE « VIRGIN RIVER »

À la fin de la quatrième tranche de « Un endroit pour rêver« , Mel accepte la demande en mariage de Jack, qui s’avère être le père du bébé que sa fiancée attend, donc le procès de la mère de Mark ne se poursuivra pas.

Pendant ce temps, Denny avoue à Lizzie qu’il a la maladie de Huntington, et Charmaine, qui est enceinte de cinq mois, a une crise de panique à cause de l’infidélité de Todd et craint de perdre ses jumeaux. Au milieu de sa crise, Jack avoue qu’il n’est pas le père de ses enfants.

Charmaine va-t-elle perdre ses bébés ? Preacher et Paige seront-ils enfin heureux ? Vince est-il vraiment mort ? Brie va-t-elle poursuivre son ex-petit ami ? Brady pourra-t-il se débarrasser du nouveau méchant ? Que va-t-il arriver à Denny et Lizzie ? Qu’adviendra-t-il des protagonistes dans les prochains chapitres ?

Bien que le nouvel opus n’ait pas encore de date de sortie officielle en Netflix Les douze nouveaux épisodes devraient arriver sur la plateforme de streaming à la mi-2023, et pourraient même arriver dans les premiers mois de cette année-là.

Lizzie est tombée amoureuse de Denny, le petit-fils de Doc, dans la quatrième saison de « Virgin River » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « A PLACE TO DREAM 5 »