Elvis Presley a contrôlé le look de Priscilla si agressivement qu’elle se sentait comme sa «  poupée vivante  »

Elvis Presley et Priscilla Presley forment un couple emblématique pour les fans de musique du monde entier. Elvis, connu comme le «roi du rock and roll», a épousé Priscilla au sommet de sa renommée, et les deux ont ensuite accueilli un enfant ensemble.

Bien qu’ils aient divorcé plus tard, pour de nombreux fans, le couple est toujours lié et le sera toujours. Pourtant, ces dernières années, un certain nombre de comportements d’Elvis sont devenus considérés comme très problématiques, en particulier en ce qui concerne sa relation précoce avec Priscilla.

Quand Elvis Presley a-t-il rencontré Priscilla Presley pour la première fois?

En 1959, Elvis rencontra pour la première fois Priscilla Beaulieu lorsqu’il était stationné dans une base militaire en Allemagne. Elvis et la jeune fille se sont vite entendus, malgré le fait qu’il y avait un écart d’âge de 10 ans entre eux – et un monde de différence en termes d’expérience.

Après qu’Elvis ait été renvoyé aux États-Unis, lui et sa jeune petite amie ont entretenu une relation à distance, en écrivant des lettres et en restant en contact.

En 1962, Priscilla persuada ses parents de la laisser déménager à Graceland, la maison d’Elvis. Bien qu’ils aient hésité au début, ses parents ont finalement cédé, permettant à l’adolescente de déménager dans le Tennessee.

Là, elle s’est installée dans une routine très différente de celle qu’elle avait connue auparavant – une routine qu’elle finirait par décrire comme «solitaire», puisqu’elle était principalement entourée des associés et amis d’Elvis. Elle n’avait pas de vrais amis et apparemment aucune identité en dehors d’être la petite amie de Presley.

Quand Elvis et Priscilla se sont-ils mariés?

En mai 1967, Elvis et Priscilla ont officialisé les choses et se sont mariés lors d’une cérémonie à Las Vegas. Le couple n’a pas pu profiter de la scène des jeunes mariés très longtemps, car ils ont accueilli leur fille, Lisa Marie Presley, seulement neuf mois après le mariage.

C’est après la naissance de leur fille que leur relation a commencé à se détériorer. En 1972, Priscilla Presley a demandé le divorce.

Malgré leur séparation, l’ancien couple est resté des amis proches. Jusqu’à la mort inattendue et choquante d’Elvis en 1977, Priscilla et lui étaient proches, se confiant et se voyant souvent pour le bien de la jeune fille qu’ils aimaient tant.

À ce jour, Priscilla travaille dur pour maintenir l’héritage de son ex-mari, travaillant avec des historiens et des auteurs pour documenter sa vie.

Elvis contrôlait la façon dont Priscilla avait l’air et s’habillait

Malheureusement, l’héritage d’Elvis a été quelque peu terni ces dernières années par certains rapports affirmant qu’il appréciait un peu trop la compagnie des filles mineures pour le confort – une affirmation qui est quelque peu renforcée par le fait que lui et Priscilla ont commencé à sortir ensemble alors qu’elle n’avait que 14 ans. ans.

De plus, plusieurs biographes affirment qu’Elvis était obsédé par sa femme, contrôlant tout, de la façon dont elle portait ses cheveux à la façon dont elle s’habillait. Selon Biography.com, Elvis a fait placer des bonnets sur les dents de Priscilla, l’a fait teindre en noir (afin de correspondre au sien), et a même exigé qu’elle s’habille afin de compléter ce qu’il portait. Priscilla dira plus tard qu’elle était « la poupée vivante d’Elvis, à la mode à sa guise. »

Priscilla a écrit dans ses mémoires que son mari n’aimait pas la voir sans maquillage, en lui disant: «Vous devez appliquer plus de maquillage autour de vos yeux. Faites-les ressortir davantage. Ils sont trop simples naturellement. J’aime beaucoup le maquillage. Il définit vos caractéristiques. » Elle a poursuivi en déclarant que la principale raison pour laquelle elle a divorcé plus tard d’Elvis n’était pas qu’elle ne l’aimait pas – c’était simplement qu’elle en avait assez de ses règles et qu’elle voulait explorer le monde par elle-même.