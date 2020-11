JaVale McGee Pens Adieu émotionnel aux Lakers

JaVale McGee a eu une belle course avec les Lakers de Los Angeles.

JaVale McGee a toujours été un joueur qui sait jouer son rôle à la perfection. Ses talents lui ont permis de remporter quelques championnats avec les Golden State Warriors, et plus récemment, il a remporté un titre avec les Los Angeles Lakers alors qu’il était dans la bulle d’Orlando. Bien que McGee n’ait pas eu beaucoup de temps de jeu, il était toujours prêt à relever le défi et s’est finalement révélé être un joueur d’équipe exceptionnel. Pendant l’intersaison, McGee a été distribué aux Cavaliers de Cleveland, où il devra désormais jouer dans une équipe qui ne reniflera même pas les séries éliminatoires. Quoi qu’il en soit, McGee est reconnaissant pour les opportunités qui lui ont été offertes et s’est récemment rendu à IG où il a remercié les Lakers une dernière fois. « Je tiens à remercier Rob Pelinka et @jeaniebuss pour l’opportunité d’être le centre de départ du champion du monde @lakers au cours des deux dernières années », a écrit McGee. « Nous nous sommes fixés un objectif en tête et l’avons accompli! Je suis enthousiasmé par ce nouveau voyage avec les @cavs et j’ai hâte d’apporter à la ville de Cleveland le pedigree et le calibre de jeu que les fans seront fier de! Pierre 3X se déconnecte! « Même si McGee ne sera pas un Laker cette année, au moins il gardera toujours le souvenir d’être dans l’équipe qui a conquis la bulle NBA. Katelyn Mulcahy /