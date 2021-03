Qui est Joe Bryant, le père de Kobe Bryant?

Le monde est toujours sous le choc de la mort tragique de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna, 13 ans, mais comment le reste de sa famille fait-il face?

Bien que ce ne soit pas souvent que Bryant parle ouvertement de ses parents, lui et son père, Joe Bryant, avaient beaucoup en commun. En fait, ils étaient tous les deux des basketteurs professionnels.

Mais qui est le père de Kobe Bryant, Joe Bryant?

Il n’a pas vécu sa vie sous les projecteurs autant que son fils, mais voici ce que nous savons sur le père de la légende de la NBA.

Joe Bryant était également un basketteur professionnel.

Joe Bryant n’est pas seulement connu pour les incroyables compétences de son fils sur le terrain, mais aussi pour sa propre carrière de basket-ball.

Il a joué pour les Philadelphia 76ers, les San Diego Clippers et les Houston Rockets de la National Basketball Association. Il a également joué pour plusieurs équipes en Italie et une en France.

Après la fin de sa carrière professionnelle de basketteur, Joe est devenu entraîneur-chef de la WNBA, entraînant les Sparks de Los Angeles de 2005 à 2007.

Tout au long de sa carrière d’entraîneur, il a également voyagé comme entraîneur en Italie, au Japon et en Thaïlande.

En 1975, il épousa Pam Bryant et à part Kobe, ils eurent deux autres enfants, des filles nommées Sharia et Shaya.

Il a également joué au basket-ball à l’université.

Bryant a fréquenté l’Université La Salle où il était un attaquant de départ de 6’9 « et après avoir obtenu son diplôme en 1975, il a été repêché au premier tour par les Golden State Warriors.

Cependant, il a été transféré dans son État d’origine à Philadephia pour jouer pour les 76ers où sa carrière a finalement commencé.

Joe Bryant a un surnom intéressant.

Joe Bryant au cours de sa carrière de basket-ball a fini par recevoir un surnom étrange: « Jellybean ». Il a reçu le surnom au lycée d’un coéquipier en raison de la variété des mouvements de Bryant sur le terrain.

« Ça doit être de la gelée parce que la confiture ne tremble pas comme ça », se souvient Bryant, citant la chanson à succès de Glenn Miller.

Combien vaut Joe Bryant?

Le père de Kobe Bryant, Joe, aurait une valeur d’environ 5 millions de dollars en 2020.

Bryant a déclaré qu’il serait toujours un fan des Lakers de Los Angeles.

Dans une interview en 2015, Joe a déclaré qu’il était un fan des Lakers, et pas seulement parce que son fils jouait pour eux.

«J’aime toujours regarder les Lakers», a-t-il déclaré. « Et s’il n’est pas là, je vais quand même regarder le match des Lakers parce que tu deviens fan quand ton enfant joue pour eux. »

Joe et Kobe Bryant se sont séparés pendant un certain temps.

La décision de Kobe de se fiancer avec Vanessa Laine alors qu’il n’avait que 21 ans est quelque chose que ses parents, Joe et Pam Bryant, ne pouvaient pas soutenir.

Kobe et ses parents sont restés séparés pendant deux ans jusqu’à ce que son premier enfant Natalia soit né en 2003.

La relation de Joe et Kobe Bryant était en voie de guérison.

Apparemment, Bryant et ses parents ont eu une relation tendue dans sa vie d’adulte, qui s’est aggravée lorsque sa mère a vendu aux enchères ses souvenirs de basket-ball, prétendument sans sa permission.

En 2013, lorsque l’affaire des souvenirs a été close, les parents de Kobe ont présenté des excuses publiques à leur fils: « Nous nous excusons pour tout malentendu et toute douleur involontaire que nous avons causé à notre fils et apprécions le soutien financier qu’il a fourni au fil des ans. »

L’article continue ci-dessous

En 2016, Bryant a déclaré que sa relation avec eux était « merdique », mais apparemment, lui et son père travaillaient à réparer les choses au moment de sa mort.

«Je me souviens juste d’avoir été avec lui dans son camp à Santa Barbara et de l’avoir vu embrasser son père. Vous savez à quel point ils s’aimaient de la façon dont ils se regardaient, comment ils souriaient », a déclaré Wayne Slappy, entraîneur de la NBA et ami de la famille.

Joe Bryant a pleuré la perte de sa famille en privé.

Peu de temps après la mort de Kobe en janvier 2020, Joe a été vu devant son domicile à Las Vegas, recevant des fleurs qui avaient été envoyées à sa famille. À ce moment-là, il n’a pas parlé à la presse et un voisin anonyme a déclaré que lui et sa femme, Pam, pleuraient en privé la perte de Kobe et Gianna.

« Je leur ai parlé deux fois hier et j’ai pris en charge de la nourriture et une carte, et brièvement aujourd’hui, ils sont juste dévastés, comme vous pouvez l’imaginer », a déclaré le voisin. « C’est un moment privé, horrible, perdre leur fils et leur petite-fille, c’est juste horrible. Je parlais brièvement à Joe la veille, nous étions en promenade, tout était heureux et bon et parlions du temps magnifique et puis il changé en 24 heures où leur vie a été bouleversée. «

Jusqu’à présent, la chose la plus proche qu’ils ont faite pour publier une déclaration est par l’intermédiaire d’un voisin de Las Vegas, qui a déclaré qu’ils finiraient par parler au public, mais pas tant que la mort de Bryant était si fraîche.

« Pour le moment, ils n’ont rien à dire mais ils ont manifestement le cœur brisé », a déclaré le voisin. « Il n’y aura aucun commentaire de la famille tout de suite. À un moment donné, la famille va tendre la main, mais pour le moment, nous sommes tous sous le choc. En ce moment, ils essaient juste d’être une famille. »

Vanessa Bryant, qui a non seulement perdu son mari, mais aussi sa fille, Gianna, dans le tragique accident d’hélicoptère, s’est prononcée pour reconnaître la sympathie et l’amour qu’elle a reçus de la nation.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.