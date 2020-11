7 fois le V de BTS a mis fin à la carrière de chaque mannequin en 2020

Vous ne pouvez pas épeler «visuel» sans BTSde V! Ce mannequin né transforme le monde en sa piste personnelle sans essayer, mais quand il essaie, faites attention! Voici 7 de ses meilleurs photoshoots de 2020!

1. Quand il nous a séduits Magazine Weverse



Vêtu luxueusement de fausse fourrure, V nous a servi de jeunes et riches vibes pour Magazine Weverse. Quelqu’un, s’il vous plaît vérifier sur le photographe pour vous assurer qu’ils sont toujours en vie!

2. Un délice en noir et blanc

V a apporté sa propre couleur unique à cette séance photo pour Écuyer. Ces poses nécessitent de la flexibilité, de la force et beaucoup de confiance; V a les trois en abondance!

3. Le nouveau visage de l’innovation

Plus tôt ce mois-ci, WSJ. Magazine a immortalisé les réalisations musicales de BTS dans un numéro spécial. Pour la séance photo, V est devenu le PDG de nos rêves dans ce costume élégant.

4. Magnifique pour ÊTRE



En tant que directeur visuel du nouvel album de BTS ÊTRE, V était l’esprit créatif derrière leurs photos conceptuelles.

Pour sa séance photo en solo, il s’est prélassé dans une pièce décorée d’objets qui le représentaient, comme des violons et une photo qu’il a prise pendant Bon voyage.

5. Un souffle du passé

Pour les BTS Salutations de la saison 2021 package, V nous a donné deux looks rétro très différents, mais tout aussi beaux. Dans un set, il ressemble à un étudiant au visage frais qui se redécouvre dans la grande ville.

Dans cet ensemble, V montre son côté plus mature et sophistiqué, habillé de motifs et de couleurs des années 1970.

6. V pour Variété



2020 semble être l’année des costumes pour BTS! V en portait deux différents pour Variété. L’une a un joli motif floral…

… Et l’autre est des nuances de gris.

7. Photoshoots pour FILA



AVERTISSEMENT: si vous êtes Nike stan, V pourrait tester votre fidélité.

Les vêtements sportifs n’ont jamais été aussi beaux!