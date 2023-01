MaXXXine: Mia Goth dit que le meilleur est encore à venir pour la trilogie X

Ti West a eu un tueur 2022 avec les deux premiers versements du X trilogie, mais Mia Goth dit que le meilleur reste à venir.





L’étoile de X et perleGoth dit à Variety que le troisième film, MaXXXine soufflera ses prédécesseurs hors de l’eau (infestée d’alligators). Bien que le film, qui sert de suite directe à Xen est encore à ses débuts, l’actrice est convaincue que le rapport que l’équipe a construit à travers trois films se traduira par un film formidable.

« C’est de loin le meilleur scénario des trois. Ce sera le meilleur film des trois. Nous sommes tous si proches maintenant. Cela va être notre troisième film sur lequel nous travaillons ensemble et tout le monde revient ensemble, donc ça rassemble à nouveau le groupe. Nous avons juste un raccourci les uns avec les autres. Nous savons comment tout le monde travaille et nous sommes tous tellement excités », a-t-elle déclaré dans une récente interview.

Goth dit que Maxine est de retour et meilleure que jamais : « Elle est une force avec laquelle il faut compter »

MaXXXine verra Goth reprendre son rôle de star de cinéma pour adultes en herbe, poursuivant une vie qu’elle mérite dans les années 1980 à Hollywood après avoir été la seule survivante du massacre du premier film. Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur la suite, l’actrice, qui sera également productrice exécutive sur MaXXXine– a promis des « aventures assez folles » après tout ce que Maxine a traversé.

« C’est la plus grande histoire des trois avec les enjeux les plus élevés et Maxine a traversé tellement de choses à ce stade. Alors quand on la retrouve dans ce nouveau monde, elle est juste une force avec laquelle il faut compter et elle traverse des aventures assez folles, » taquina Goth.

Cela pourrait prendre un certain temps avant MaXXXine arrive sur grand écran – le film est toujours en pré-production et sa star dit qu’elle « fait toujours ses devoirs » pour le film – mais elle ne doute pas qu’elle et l’équipe feront à nouveau de la magie du cinéma.

« Je suis en train de préparer le scénario, je fais mes devoirs, je prépare tout. Ensuite, vous laissez tout aller une fois sur le plateau et vous espérez juste qu’un peu de magie en découle », a-t-elle ajouté.

Il n’y a pas de mot sur une date de sortie pour MaXXXine encore, mais si la bande-annonce rétro est une indication, elle est sûre d’être une star. Découvrez-le ci-dessous :